El sistema en México, lo forman los poderes de la Unión, los organismos autónomos, como Banco de México, las instituciones de procuración y administración de justicia, hasta la ONG ahora incorporadas al sistema anticorrupción.

Es posible que el candidato del Frente –PAN, PRD y MC-, Ricardo Anaya tenga otra percepción de lo que constituye el sistema en México, percepción que necesita explicar.

Vamos, tiene que decirnos que quiso decir al declararse “enemigo del sistema”. ¿Qué entenderán por “sistema” el candidato Anaya y sus jóvenes turcos? Vaya misterio.

Partidos: ¿están contra el INE?

Pese a que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha impedido que el INE vaya más allá de sus facultades, es un hecho que los consejeros hacen su mejor esfuerzo para impedir que la noche del uno de julio todos se proclamen ganadores.

En el fondo esa es la intención del Instituto Nacional Electoral al diseñar un sistema de conteo rápido que, sin violentar la ley, le permita informar sobre resultados de la elección presidencial con mayor oportunidad de la que da el barroco sistema creado en la reforma de 2014 por el PAN.

Pero, por razones que sólo conocer los distintos partidos políticos, cada iniciativa de los consejeros la impugnan. Ahora impugna el conteo rápido el PVEM. La pregunta es: ¿a quién le van los partidos?

Agua, cómo castigar a culpables

A pesar del escepticismo de tantos, la candidata de Morena a la gubernatura de Ciudad de México, reconoce que tiene razón el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera al denunciar manipulación de las válvulas de agua potable en varias delegaciones.

Por supuesto que la candidata morenista rechaza cualquier responsabilidad de su partido en esas acciones que bien podrían constituir el delito de sabotaje.

El problema, ya se verá, es que el sabotaje tiene que probarse sin dejar el menor resquicio sobre la culpabilidad de quienes sean acusados.

Lástima que el nuevo sistema penal no deje margen para acusaciones sin pruebas contundentes.

NOTAS EN REMOLINO

Cierto, las mujeres, pese a las bellas y estimulantes narrativas de padecen de trato desigual y de falta de oportunidades. Lástima que no sea día de las mujeres todo el año... La exención por tiempo indefinido de México y Canadá a los altos aranceles al acero y aluminio que importan los Estados Unidos, son un gesto, cierto, pero sumado a esa aparente buena voluntad del voluble inquilino de la Casa Blanca hacia el TLCAN, mostrada quizá sea el mentís a los amargosos que critican la visita del yerno del señor Trump... Por sus propias razones, el ex gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez, “el bronco”, arremetió contra el empresario regiomontano, Alfonso Romo, a quien acusó de quebrar todas las empresas que ha encabezado... Tiene razón el consejero presidente del INE Lorenzo Córdova cuando afirma que el próximo uno de julio, día de la elección presidencial, no es una fecha fatídica, porque sin importar el resultado, la vida de 120 millones de mexicanos seguirá... En Guerrero también divide a los partidos del anayista Frente la disputa por las posiciones locales. Ahora rezan porque no afecte la elección presidencial... Habrá que revisar el texto del discurso de López Obrador donde habló de reelección, pues hay quienes afirman que dijo que no intentaría reelegirse como Presidente no fue respuesta a ninguna pregunta, sino parte del texto de su discurso...