Hace 50 años Europa mostraba uno de los mejores lados de la posguerra: la creación de un consorcio aeronáutico y aeroespacial capaz de competir de tú a tú con la industria estadounidense, cuya figura central era Boeing, que más tarde absorbería a la McDonell Douglas.

Casi nadie apostaba por el éxito del europeo en cielos americanos, donde Boeing, Douglas y Lockheed campeaban y se veía difícil que se viera con buenos ojos la entrada de una aeronave que nadie conocía. Sin embargo, Airbus se impuso y la ahora extinta Eastern Airlines fue la primera compañía estadounidense en pedir el A300, a lo que seguirían otras más. En América Latina lo operó AeroCóndor de Colombia y en México, la chartera de los pilotos, Latur.

Para celebrar su medio siglo de existencia, Airbus decidió lanzar en el Air Show de París, Le Bourget, el nuevo Airbus 321XLR, de fuselaje estrecho pero largo alcance, que muchos ven como el avión que dará el gran impulso a la aviación global, sobre todo al modelo bajo costo/largo alcance, que encontrará en el 321XLR justo lo que necesita para tener alto rendimiento con un avión con un rango de 8,400 kilómetros y entre 180 y 220 asientos, hasta ahora exclusivos de las aeronaves de fuselaje ancho.

El marco de Le Bourget es casi cabalístico, tomando en cuenta que fue en ese mismo recinto cuando en 1969 se anunció que Francia y Alemania firmaban un convenio para lanzar el A300, primer bimotor de fuselaje ancho: De 1974 a la fecha el número de aeronaves entregadas alcanza las 12,000, 5% vuelan en América Latina y 13% en la región de Norteamérica. Europa tiene 22%, Medio Oriente 5%, África 2% y Asia-Pacífico 27%; 25% está en manos de arrendadores que suelen colocarlos en donde haga falta.

Pero la fiesta del gigante europeo no se queda ahí. También en el Air Show de París se mostrará el nuevo A220-300 (el serie C de Bombardier, que se unió a Airbus como resultado de la amenaza de Trump) y el A330neo, así como el 321neo, los helicópteros H160M, Tiger HAD y el NH90 especial para fuerzas armadas. Además habrá otros helicópteros en exposición, en particular el VSR700, no tripulado, para reconocimiento.

No cabe duda de que éste es un momento cumbre para el gigante europeo, que llega con excelentes noticias, mientras su principal contraparte, la Boeing Company, se encuentra en una de las mayores crisis de su historia, derivada sobre todo de la incorporación del MCAS a su modelo Boeing 737-MAX, otros fallos menores en el 737 y 787, pero que implica la puesta en tierra de sus más de 370 aviones MAX y la suspensión de las entregas.

Se estima que no volarán antes de Navidad y organismos como la IATA y OACI están trabajando hombro con hombro para que esta crisis, que ha puesto en duda los mecanismos de vigilancia y monitoreo de la Agencia Federal de Aviación de los Estados Unidos (FAA), no escale más allá, al punto de inhibir la confianza que existe entre las armadoras y las agencias de certificación en el mundo, puesto que esa certeza de una vigilancia rigurosa y de confiabilidad ha sido la base del crecimiento del transporte aéreo en todos estos años.

Es cierto que Boeing es mucha empresa como para dejarse vencer por este tropiezo y seguramente tendrán un plan de contingencia, pero no olvidemos que estamos en el umbral de un cambio de mayor calado en la competencia internacional. Ojalá se llegue a un buen acuerdo.

Lo oí en 123.45: El mexicano Roberto Kobeh González, expresidente del Consejo de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), será galardonado con el premio Edward Warner, el mayor reconocimiento de la aviación civil del mundo. Sin duda, un merecido premio que a México le llena de orgullo.