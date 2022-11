WhatsApp será más abrumador que nunca. Sus nuevas funciones invocarán conversaciones, relaciones y notificaciones insospechadas para intercalar nuestra vida privada y nuestra vida laboral en un mismo lugar. Me parece más necesario que nunca compartir 8 consejos de etiqueta para usar WhatsApp sin fastidiar a tus interlocutores.

Un poco de contexto. El servicio de mensajería instantánea WhatsApp lanzó la función Comunidades para organizar grupos de conversaciones y crear espacios de trabajo o temáticos (como los grupos escolares o de vecinos). También permite publicar encuestas en los chats, hacer videollamadas con 32 personas y crear grupos con un máximo de 1,024 usuarios. Gulp!

WhatsApp es la confirmación de que nuestra vida privada fue invadida por el trabajo, la confirmación de que el negocio —en latín, lo que no es ocio— se impone sobre nuestro tiempo libre. Lo ha sido durante años, pero ahora, con sus funcionalidades inspiradas en apps de mensajería para el trabajo como Slack, WhatsApp deja claro que en la economía digital nunca estamos libres de ser productivos ni de estar disponibles para cualquier cosa.

La máquina debe darnos “el ocio y la libertad”, sugería Lafargue, en lugar de convertirnos en esclavos de las alertas y las notificaciones, “que matan todas las facultades bellas para no dejar en pie, lujuriosa, más que la locura furibunda del trabajo” (que me disculpe Lafargue por construir tan libremente esta cita).

Aquí van 8 consejos de etiqueta para WhatsApp.

1. Separa tu vida personal del trabajo. Convence a tus colegas de separar WhatsApp de los asuntos de negocio. Opciones hay: Slack, Telegram, Signal. Construye una relación sana donde cualquiera sepa que un mensaje fuera de WhatsApp significa trabajo. Deja que WhatsApp sea el canal de comunicación exclusivo de familiares y amigos.

Si esto es imposible, aplica los siguientes 7 consejos.

2. Ve al grano, sé claro y directo. No te andes con rodeos ni salutaciones innecesarias. Piensa antes de escribir. El respeto al tiempo ajeno es la paz.

3. Un mensaje es mejor que muchos mensajes. No seas como la persona que me escribió ayer: Mensaje 1: “Hola, José”. Mensaje 2: “¿Cómo estás?”. Mensaje 3: “Te tengo buenas noticias”. Tan fácil que era decirlo todo en un mensaje. Lo peor: nunca recibí las buenas noticias: me dejó en visto cuando le respondí “Todo bien. Dime”.

4. Piensa en la otra persona antes que en ti mismo. Cada mensaje es una alerta, una vibración o un timbre del teléfono. Respeta la tranquilidad de los otros.

5. Vistosea cuando tu intención sea ignorar. Deja en visto (con doble palomita) cuando quieras “decirle” a tu interlocutor que no te interesa lo que tiene que decir.

6. No envíes mensajes de voz: textea. No sabes qué está haciendo la otra persona: quizá está en el cine, en misa negra, escuchando música en su celular o en una reunión importante. Sacúdete la pereza y escribe: al grano, claro y directo.

Tampoco marques por teléfono, a menos que seas el director general o el jefe. Usar el teléfono es para estafadores, extorsionadores y los molestos servicios de mercadotecnia y publicidad. No seas como ellos: textea.

Si estás ansioso por escuchar tu voz, grábate para tu propia satisfacción.

7. Escribe en horarios prudentes. Reflexiona si tu mensaje es verdaderamente urgente, si no lo es, mándalo en otro horario.

8. Borra tus conversaciones. Nunca sabes cuándo te hackearán la cuenta o te robarán el teléfono. Pero también es higiene digital.

Si no puedes separar WhatsApp de tu vida laboral, lo mejor es llevar comunicaciones sanas y efectivas. Defiende tu derecho a estar en paz.