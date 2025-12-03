Wall Street sube; datos mantienen altas las expectativas de recorte de tasas

Los principales índices de Wall Street subieron el miércoles, ya que una avalancha de datos económicos mantuvo elevadas las expectativas de un recorte de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal la próxima semana, mientras que una caída de las acciones de Microsoft frenó el avance.

El S&P 500 ganó 0.30%, a 6,849.98 puntos; mientras que el Nasdaq Composite ganó 0.17%, a 23,454.09 unidades. El Promedio Industrial Dow Jones subió 0.86%, a 47,883.14 puntos.

Según ISM, la actividad de los servicios estadounidenses apenas varió en noviembre, situándose en 52.6 puntos frente a los 52.4 de octubre, mientras que el componente de los precios pagados descendió, pero se mantuvo elevado.

Además, el informe nacional de empleo ADP mostró que las nóminas privadas estadounidenses disminuyeron inesperadamente en noviembre. Dado que los informes oficiales de empleo de octubre y noviembre no se publicarán hasta después de la decisión de la Fed de la semana que viene, el mercado se inclina más de lo habitual por los datos del sector privado.

Las expectativas de los operadores de un recorte de 25 puntos básicos en la reunión de la Fed de la semana que viene aumentaron hasta el 89% tras los datos, frente al 87% anterior, según la herramienta FedWatch de CME.

El sector tecnológico del S&P 500 bajó 0.4 por ciento. Por su parte, el sector energético, con un alza del 1.8%, fue el de mejor rendimiento, impulsado en parte por el aumento de los precios del petróleo.

Microsoft cayó 3% tras publicarse que el gigante tecnológico había recortado las cuotas de ventas de software de inteligencia artificial después de que muchos vendedores no alcanzaran sus objetivos en el ejercicio fiscal que concluyó en junio.

Pero las acciones rebotaron desde los mínimos de sesión después de que la CNBC dijera que Microsoft había desmentido el informe, lo que ayudó a llevar al S&P 500 y al Nasdaq a territorio positivo.

Un informe de que el Gobierno de Donald Trump había cancelado abruptamente las entrevistas con los finalistas para el puesto de jefe de la Fed reafirmaron la opinión de que Kevin Hassett, reemplazará a Jerome Powell en mayo próximo.

Las expectativas de recortes de tasas también han impulsado a las empresas de pequeña capitalización. El índice Russell 2000 ganó casi 2 por ciento.