Wall Street cierra mixto tras decisión de la Reserva Federal

El Nasdaq y el S&P 500 cerraron a la baja el miércoles en una sesión volátil, después de que la Reserva Federal de Estados Unidos recortara las tasas de interés en 25 puntos básicos, en línea con lo previsto, y el presidente del organismo, Jerome Powell, mencionara la debilidad del mercado laboral.

El Dow Jones terminó al alza tras fluctuar durante el discurso de Powell.

El S&P 500 perdió 6.41 puntos, o 0.1%, a 6,600.35 unidades; el Nasdaq Composite bajó 72.63 puntos, o 0.33%, a 22,261.33 unidades; y el Promedio Industrial Dow Jones subió 260.42 puntos, o 0.57%, a 46,018.32 unidades.

El banco central indicó que recortará las tasas de forma constante durante el resto del año, ya que las autoridades monetarias manifestaron su preocupación por la debilidad del mercado laboral. La Fed proyectó dos rebajas más de un cuarto de punto porcentual este año.

En una conferencia de prensa, Powell habló sobre los crecientes riesgos a la baja del empleo en comparación con la inflación, pero afirmó que los riesgos inflacionarios aún deben evaluarse y gestionarse.

Este recorte ya estaba descontado por los inversionistas, según datos recopilados por LSEG.

"Powell moderó parte del entusiasmo inicial de los mercados por una relajación monetaria más agresiva. Señaló la debilidad del mercado laboral, pero reserva un recorte mayor para condiciones más graves que no se presentan actualmente", dijo Michael Rosen, director de inversiones de Angeles Investments.

"La Fed también elevó su pronóstico de inflación, destacando el delicado equilibrio entre establecer una política monetaria para compensar un mercado laboral más débil y reducir la inflación", añadió.

La decisión y las perspectivas de la Fed pondrán a prueba el reciente repunte de Wall Street, respaldado por las expectativas de recortes de tasas y el renovado entusiasmo en torno a la negociación de acciones vinculadas a la IA.

Mientras, Nvidia lastró el Nasdaq. Las acciones cayeron tras un informe que indicó que el regulador de internet de China había ordenado a las mayores empresas tecnológicas del país que frenaran las compras de todos los chips del líder en inteligencia artificial (IA).