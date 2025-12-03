Peso mexicano avanza ante debilitamiento del dólar por apuestas sobre tasas de la Fed

El peso mexicano extiende las ganancias contra el dólar en la sesión de media semana. La divisa local gana terreno gracias a persistentes apuestas por un tercer recorte consecutivo en la tasa de la Reserva Federal (Fed) la próxima semana, en su última reunión de 2025.

El tipo de cambio spot se ubica en el nivel de 18.2610 unidades por dólar. Comparado con un cierre de 18.2826 unidades ayer, con el dato oficial del Banco de México (Banxico), esto significa para la moneda una mejora de 2.16 centavos, equivalentes a 0.12 por ciento.

El precio del dólar se mueve en un rango entre un máximo de 18.2847 unidades y un nivel mínimo de 18.2473. El Índice Dólar (DXY), del Intercontinental Exchange, que compara a la divisa estadounidense con una canasta de seis monedas, cede 0.36% a 98.98 puntos.

La caída del dólar en el mercado se daba en medio de un descenso en los rendimientos de los bonos del Tesoro. Las nóminas privadas descendieron el mes pasado en Estados Unidos y esto apoyó la expectativa de que la Fed seguirá recortando la tasa para impulsar el empleo.

De acuerdo con la herramienta FedWatch, de CME, que sigue los futuros de la tasa federal de fondeo, las operaciones descuentan una probabilidad de 88.8% para un tercer recorte de tasa de interés de 25 puntos base en diciembre que la llevaría hasta 3.50%-3.75 por ciento.

Adicionalmente, los operadores continúen asimilando las expectativas de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, elija a Kevin Hassett, como próximo presidente del banco central, lo que podría llevar la visión de Trump de tasas bajas a la política monetaria.

"La respuesta del mercado ante la inclinación moderada hacia Kevin Hassett es un dólar más débil, una curva de rendimiento más empinada y un repunte en los activos considerados más riesgosos", destacó el banco europeo ING en un reporte de análisis para esta apertura.

En el aspecto local, los operadores conocieron que la inversión de las empresas en México bajó 0.3% secuencial en septiembre, de acuerdo con el reporte de Inversión Fija Bruta del INEGI, que agregó que la inversión cayó 6.7% en septiembre en la comparación interanual.