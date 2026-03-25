Peso mexicano se aprecia frente al dólar; mercado sigue las noticias sobre diálogos de EU e Irán

El peso mexicano se aprecia levemente frente al dólar la mañana del miércoles. La divisa local avanza en un mercado atento a Oriente Medio, en el tercero de cinco días otorgados por Estados Unidos como aplazamiento a los ataques a plantas eléctricas iraníes.

El tipo de cambio spot se ubica en el nivel de 17.7419 unidades por dólar. Frente al cierre oficial de 17.7957 unidades por dólar de ayer, con el dato del Banco de México (Banxico), significa para el peso un avance de 5.38 centavos, equivalentes a 0.30 por ciento.

El precio del dólar se mueve en n rango entre un máximo de 17.8139 unidades y un nivel mínimo de 17.6975. El Índice Dólar (DXY), del Intercontinental Exchange, que mide al dólar con una canasta de seis monedas referencia, subía 0.20% hasta 99.43 unidades.

Comportamientos mixtos

Los mercados muestran comportamientos mixtos debido a la cautela relacionada con noticias contradictorias sobre una distensión de la guerra en Medio Oriente. La mezcla de petróleo estadounidense de referencia WTI cae más 3%, debajo de 90 dólares por barril.

"No descartamos que regrese la volatilidad en los mercados", destacó en un reporte el Grupo Financiero Ve por Más. "Los inversionistas seguirán atentos a declaraciones de funcionarios y cualquier noticia ⁠sobre la posibilidad de ⁠un próximo fin ⁠de este conflicto", añadió.

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo ayer que Washington sigue avanzando en la negociación para conseguir un alto el fuego. Israel e Irán rechazaron, respectivamente, que hubiesen alcanzado cualquier avance en negociaciones para terminar la guerra.

"Hoy, el peso sale del canal lateral donde se mantuvo contenido en la madrugada, después de que Irán rechazó la propuesta estadounidense de un alto al fuego. Los niveles de soporte y de ⁠resistencia se ubican en 17.66 y 17.90 unidades", dijo Monex Grupo Financiero.