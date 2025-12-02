Peso mexicano se aprecia levemente contra el dólar; mercado espera datos clave en EU

El peso mexicano se aprecia levemente contra el dólar la mañana de este martes. La divisa local avanza mientras los operadores se alistan para conocer datos clave de empleo e inflación esta semana en Estados Unidos que podrían influir la decisión de la Reserva Federal.

El tipo de cambio spot se ubica en el nivel de 18.2949 unidades por dólar. Comparado con un cierre de 18.3103 unidades ayer, con el dato oficial del Banco de México (Banxico), esto significa para el peso una ganancia de 1.54 centavos, equivalentes a 0.08 por ciento.

El precio del dólar se mueve en un rango entre un máximo de 18.3285 unidades y un nivel mínimo de 18.2846. El Índice Dólar (DXY), del Intercontinental Exchange, que compara a la divisa estadounidense con seis monedas de referencia, sube 0.05% a 99.46 puntos.

"El peso inicia la sesión con una ligera apreciación... El dólar también opera casi sin cambios, mostrando una apreciación de 0.05%, de acuerdo con su índice ponderado. Esto sucede luego de que ayer tocó un mínimo no visto desde el 14 de noviembre", explicó Banco Base.

Los mercados aguardan indicadores clave estadounidenses para evaluar la posible trayectoria de la tasa de interés de la Fed. De acuerdo con la herramienta FedWatch, los futuros asignan una probabilidad de 87.2% a un ajuste de 25 puntos base en la reunión de este mes.

"Los mercados esperan datos clave, como el índice de precios del gasto de consumo personal (PCE) de septiembre. Al mismo tiempo, los reportes apuntan al director del Consejo Económico Nacional como posible próximo presidente de la Fed", destacó una nota de GBM.