Peso mexicano avanza contra el dólar; mercado se alista para datos de empleo e inflación en EU

El peso mexicano se apreció levemente contra el dólar en la segunda sesión de la semana. La divisa local ganó terreno en un mercado que continuaba apostando por un recorte a la tasa de la Reserva Federal (Fed) la próxima semana, mientras esperaba referencias clave.

El tipo de cambio terminó esta jornada en el nivel de 18.2826 unidades por dólar. Frente a un registro de 18.3103 unidades ayer, con datos oficiales del Banco de México (Banxico), el movimiento significó una mejora para la moneda de 2.77 centavos o de 0.15 por ciento.

El precio del dólar operó con un máximo 18.3285 unidades y un nivel mínimo de 18.2788 unidades. El Índice Dólar (DXY), del Intercontinental Exchange, que compara al billete verde con una canasta de seis monedas de referencia, retrocedía 0.04% hasta 99.37 unidades.

Catalizadores para el precio

Los mercados esperan que esta semana se publiquen datos de inflación y del mercado laboral estadounidenses, que serán importantes para evaluar la salud de la mayor economía. Además, serán referencias clave para la última decisión de la Fed en el año, el 10 de diciembre.

De acuerdo con la herramienta FedWatch, de CME, que sigue las operaciones de futuros de la tasa de fondeo federal, el mercado asigna una probabilidad de 89.2% a un ajuste de 25 pb, el tercero en la forma consecutiva, aunque en enero el panorama para la tasa es incierto.

Advertencias sobre el crecimiento

En este contexto, también se asimiló la advertencia de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), de que el crecimiento global resistirá en 2025 ante el auge de la inteligencia artificial, pero el complejo entorno comercial lo pondrían difícil en 2026.

En el aspecto local, la organización prevé que México crecerá 0.7% en 2025, un poco más del 0.5% estimado por analistas privados encuestados por el Banxico. La OCDE espera además un crecimiento de 1.2% en 2026 y 1.7% en 2027, según detalla su informe de perspectivas.

Panorama técnico del peso

"Para los próximos días, se espera que el tipo de cambio se mantenga en un rango entre 18.22 y 18.33, con un sesgo apreciativo si el dólar global sigue estable y las posiciones especulativas siguen favoreciendo a la moneda", afirmó Felipe Mendoza, CEO de IMB Capital Quants.