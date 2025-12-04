Peso mexicano profundiza su avance frente al dólar; cierra en 18.23 unidades

El peso mexicano avanzó contra el dólar en las operaciones de este jueves. La divisa local ganó terreno en una jornada de altibajos, en medio de apuestas a que la Reserva Federal estadounidense bajará la tasa de interés en su reunión de la próxima semana.

El tipo de cambio terminó la jornada en el nivel de 18.2389 unidades por dólar. Contra un cierre de 18.3435 unidades ayer, con los datos oficiales del Banco de México (Banxico), eso significó para la moneda una ganancia de 10.46 centavos o de 0.57 por ciento.

El precio del dólar se movió en un rango entre un máximo de 18.3004 unidades y un nivel mínimo de 18.2227. El Índice Dólar (DXY), del Intercontinental Exchange, que compara a la divisa estadounidense con seis monedas, avanzaba 0.19% hasta 99.07 puntos.

"El peso perforó el soporte clave de 18.24, que se validó como un piso en las últimas cuatro semanas. La paridad opera dentro de una tendencia bajista que se formó el 5 de noviembre, actualmente cotizando en un mínimo de 11 semanas", dijo Monex en una nota.

Por la mañana se conoció que la cantidad de estadounidenses que presentaron solicitudes de subsidio por desempleo la semana pasada se redujo al nivel más bajo en más de tres años, sin mostrar grandes señales de deterioro de las condiciones en el mercado laboral.

Sin embargo, las cifras no alteraron la expectativa de que la Fed ajustará la tasa en 25 puntos base por tercera vez consecutiva el miércoles, una apuesta que creció tras la publicación de los datos de nóminas privadas, ayer, que mostraron una inesperada disminución.

"Nuestra opinión sigue siendo que los indicadores justificarán dos recortes más a principios del próximo año, lo que refuerza nuestra opinión de que el dólar no se recuperará ni siquiera en el primer trimestre (de 2026), estacionalmente favorable", dijo ING en un reporte.