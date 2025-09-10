Oro se acerca a máximo ante posible baja de tasas

El oro rondó el miércoles máximos históricos, impulsado por expectativas de que la Reserva Federal recorte las tasas de interés la próxima semana, tras unos datos de inflación más débiles de lo esperado en Estados Unidos.

El oro al contado subió 0.5%, a 3,644.49 dólares por onza, tras alcanzar un máximo histórico de 3,673.95 dólares el martes.

Los futuros del oro estadounidense para entrega en diciembre ganaron 1%, a 3,684.10 dólares.

Los precios de producción estadounidenses cayeron inesperadamente en agosto, arrastrados por un descenso de los costos de los servicios, según mostraron los datos del Departamento de Trabajo.

Fawad Razaqzada, analista de Mercado de City Index y FOREX.com, afirmó que "cualquier debilidad más de los datos estadounidenses debería seguir apoyando al oro, por la posibilidad de que haya más de dos recortes de tasas antes de que acabe el año".

En un entorno de tasas de interés bajas, el oro suele tener un buen comportamiento.

Los precios del oro han subido más de 40% en lo que va del año, tras una subida del 27% en 2024, impulsados por la debilidad del dólar, la fuerte acumulación de reservas de los bancos centrales, los ajustes monetarios moderados y el aumento de la incertidumbre global.

Según la herramienta FedWatch de CME Group, los mercados financieros valoran en cerca del 90% la probabilidad de un recorte de tasas de la Fed de 25 puntos báse.

La atención se centra ahora en el índice de precios al consumidor que se publicará el jueves, y que se considera fundamental para la política monetaria de la Fed.

Entre otros metales preciosos, la plata al contado subió 0.6%, a 41.13 dólares la onza.

El platino ganó 1.3%, a 1,386.45 dólares y el paladio avanzó 3.1%, a 1,182.30 dólares.

Cobre supera los 10,000 dls

Los precios del cobre superaron los 10,000 dólares la tonelada, mientras el dólar se depreció tras la caída de los precios al productor en Estados Unidos en agosto, reforzando las expectativas de que la Reserva Federal recortará las tasas de interés la próxima semana.

El cobre de referencia en la Bolsa de Metales de Londres (LME) subió 0.8% a 9,993 dólares la tonelada métrica tras haber tocado antes los 10,005 dólares.

Es la tercera vez este mes que el metal pone a prueba el nivel psicológico de los 10,000 dólares.