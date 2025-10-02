OpenAI vale 500,000 millones de dólares e impulsa mercado de chips

OpenAI, la empresa de inteligencia artificial respaldada por Microsoft, alcanzó un valor de mercado de 500,000 millones de dólares, luego de que sus empleados vendieron un número reducido de acciones.

Con esta venta, valuada en 6,600 millones de dólares, la empresa dirigida por Sam Altman es la startup más valiosa del mundo, superando a SpaceX, del empresario Elon Musk, que tiene una valuación de 400,000 millones de dólares.

También se colocó por encima de ByteDance, la matriz china de la plataforma de videos TikTok (220,000 millones de dólares), y de Anthropic, otra startup de IA que hace unos días cerró una ronda de inversión valorada en 183,000 millones de dólares.

Chips se suben a la ola

El precio de las acciones de los fabricantes de chips subieron con fuerza en la jornada de este jueves. El impulso se da luego del anuncio de una venta de acciones de OpenAI que elevó su valuación a 500,000 millones de dólares, consolidándola como la startup más valiosa del mundo.

El Índice de Semiconductores de Filadelfia (SOX), que incluye a las 30 empresas más grandes de la industria, presentó una ganancia de 1.94% la sesión de este jueves y se ubicó en 6,626.4 unidades.

Otra firma que también presentó un alza en sus títulos fue Intel, diseñadora y fabricante de procesadores para computadoras, con 3.81% a uin precio de 37.31 dólares.

También los papeles de AMD (Advanced Micro Devices), compañía productora de semiconductores que fabrica procesadores de computación y tarjetas gráficas, al escalar 3.48% a 169.72 dólares por unidad en Bolsa

Los títulos de Lam Research, proveedor estadounidense de equipos y servicios para la fabricación de semiconductores, tuvieron un incremento de 2.94% y cotizaron en 146.99 dólares.

En tanto, las acciones de SanDisk, firma de tecnología informática que diseña y fabrica productos de memoria flash, presentaron un alza de 2.50% a 124.15 dólares.

Broadcom, fabricante y proveedor global de semiconductores, reportó un alza en el precio de sus acciones de 1.44% a 338.18 dólares por unidad y Qualcomm tuvo un incremento de 1.41% a 168.85 dólares.

Por su parte, las empresas que cotizan en la Bolsa de Corea del Sur también presentaron retornos positivos. Para SK Hynix, el segundo mayor productor mundial de chips de memoria, apuntó un alza de 9.86% a 395,500 won surcoreanos y Samsung con un incremento de 3.49% a 89,000 won.

Subirá la demanda

Las acciones de chips ganaron terreno el jueves tras informes de que las mayores empresas de Corea del Sur, firmaron acuerdos iniciales para suministrar chips al proyecto Stargate de OpenAI, impulsando el optimismo por la demanda de memoria para inteligencia artificial en los mercados bursátiles.

“Los mercados accionarios a nivel mundial extienden su impulso alcista, liderados por el sector tecnológico, tras el anuncio de una venta de acciones de OpenAI que elevó su valuación a 500,000 millones de dólares, consolidándola como la startup más valiosa del mundo”, explicaron analistas de Monex Casa de Bolsa.

Agregaron que este evento fortaleció el optimismo en torno a la IA, impulsando avances en los principales índices, que resgistraron su quinta jornada consecutiva al alza.

La iniciativa liderada por OpenAI es parte de un impulso global para construir centros de datos para herramientas de IA de próxima generación, un esfuerzo que se espera cueste billones de dólares y requiera cantidades sustanciales de chips, servidores, sistemas de enfriamiento y electricidad.

Estrategias claves en el sector

Samsung Electronics y SK Hynix firmaron cartas de intención para suministrar chips de memoria para los centros de datos de OpenAI, mientras que los fabricantes de chips surcoreanos unen fuerzas con el fabricante de ChatGPT para satisfacer la creciente demanda de su proyecto Stargate.

AMD experimentó un incremento en sus acciones luego del anuncio de una alianza estratégica con Cohere para modelos de inteligencia artificial en su infraestructura Instinct, así como a reportes sobre conversaciones con Intel para fabricar algunos de sus chips, lo que diversificará su producción más allá de TSMC.

El optimismo en el sector de semiconductores, especialmente en chips para centros de datos e IA, también contribuyó al avance. (Con información de agencias)