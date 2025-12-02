Monex espera que el S&P 500 alcance 7,200 puntos este año

Los analistas de Monex Casa de Bolsa consideran que existen condiciones para que ocurra un rally navideño en el mercado bursátil de Estados Unidos, en particular en el índice S&P 500, aunque destacaron que deben cumplirse ciertas condiciones.

Los analistas de esa institución financiera dijeron que la posibilidad se fortalece en caso de que se materialice el recorte a las tasas de interés de la Reserva Federal en la reunión del próximo 10 de diciembre y se mantenga la expectativa de más recortes el próximo año, así como que continúe la actual diversificación global de activos que favorezca a Estados Unidos.

“Tomando en cuenta la volatilidad en noviembre y avances sobre esos temas en los últimos días, consideramos que existen condiciones para observar un mayor avance de los mercados hacia el cierre de año, o en su caso, un proceso de consolidación que mantendría el importante optimismo observado durante el año o la sólida recuperación desde el punto más bajo en el Liberation Day”, dijeron los analistas de Monex, en un reporte.

Los economistas del grupo financiero esperan que las acciones que cotizan en el S&P 500 registren un crecimiento de utilidades de 12% y un nivel para cierre de año de 7,200 puntos.