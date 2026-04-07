Tasas de instrumentos de largo plazo suben con fuerza en subasta semanal de Banxico

Los rendimientos de los bonos gubernamentales de largo plazo se dispararon, mientras que los de corto plazo operaron en su mayoría la baja en la subasta semanal de Banco de México, en un contexto en el que los inversionistas permanecen atentos a la evolución del conflicto en Oriente Medio.

El MBono a 20 años, con vencimiento en noviembre de 2042, registró un alza de 63 puntos base frente a la última subasta y se ubicó en 9.82%, su mayor nivel desde junio de 2025, cuando se ubicó en 9.95 por ciento. Se colocaron 8,000 millones de pesos, con una demanda de 2.28 veces el monto ofertado.

Los Udibonos a 10 años, con vencimiento en agosto de 2034, registraron una tasa de 4.90%, lo que representó un aumento de 49 puntos base respecto a la última subasta y marcó su mayor nivel desde la primera subasta de agosto de 2025, cuando se ubicó en 4.94 por ciento. El monto colocado fue de 8,809.07 millones de pesos, con una demanda de 1.97 veces el monto ofertado.

Los inversionistas demandaron tasas más altas luego del cambio en las expectativas de inflación en México, que reconocen mayores dificultades para regresar a su objetivo.

El consenso de los analistas encuestados por Banco de México elevó su perspectiva para el nivel de la inflación este año a 4.21%, por encima de la parte superior del intervalo de política monetaria del banco central. Así mismo, el pronóstico de la inflación de 2027 también subió de 3.75 a 3.80 por ciento.

Se espera que el conflicto armado en Oriente Medio y el efecto negativo que ha tenido sobre los precios de los energéticos a nivel mundial presionen la inflación al alza en los próximos meses, llevando a los bancos centrales a adoptar una postura más cautelosa respecto a las tasas de interés.

Pese a ello, la Junta de Gobierno del Banco de México reveló sus intenciones de recortar la tasa de referencia nacional una vez más en este ciclo, cuando las condiciones lo permitan.

La tasa que paga el Certificado de la Tesorería de la Federación (Cete) a 28 días retrocedió por segunda semana consecutiva y se ubicó en 6.60%, su nivel más bajo desde la última colocación de abril de 2022 cuando se estableció en 6.68 por ciento. El monto colocado fue de 5,000 millones de pesos, con una demanda 2.91 veces superior a la oferta, mayor que la registrada la semana previa.

El rendimiento del Cete a 91 días aumentó 8 puntos base para ubicarse en 6.90 por ciento. La colocación fue por 5,000 millones de pesos, con una demanda de 2.83 veces el monto ofrecido.

En la subasta del Cete a 175 días se colocaron 5,000 millones de pesos a una tasa de 7.03%, lo que representó un retroceso de 12 puntos base respecto a la emisión previa y acumuló dos decrementos consecutivos. La demanda fue 4.65 veces el monto ofertado, mayor a la observada en la última colocación.

El Cete de mayor plazo, a 679 días, registró un retroceso de 20 puntos base respecto a la última subasta, ubicándose en 8.37%, cayendo desde su nivel más alto desde julio de 2025. Se subastaron 16,500.000 millones de pesos, con una demanda de 2.54 veces el monto ofertado.