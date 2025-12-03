Gobierno federal relanza el fondo de fondos de capital

La banca de desarrollo mexicana fundó en 2006 el Fondo de Fondos para impulsar a los fondos de capital como inversionistas en industrias clave. Liliana Reyes Castrejón, nombrada el martes directora por el consejo de administración, anunció que este fondo, con más de 2,000 millones de dólares comprometidos y 1,150 millones de dólares invertidos, será un jugador importante en el Plan México y el desarrollo de sectores estratégicos.

A lo largo de los años el llamado Fondo de Fondos ha participado con 123 fondos, muchos de ellos socios de la Asociación Mexicana de Capital Privado (AMEXCAP) que hasta el martes dirigió Liliana Reyes.

El Fondo ha apoyado, a través de diversos proyectos, a 1,460 empresas a nivel nacional, en proyectos que han generado más de 800,000 empleos, explicó en entrevista Reyes.

“Es una de mis ventajas ser la exdirectora general de la AMEXCAP, pues sé cómo funciona el sector de fondos privados de capital y los conozco a todos, por lo que trabajaremos de manera muy estrecha y coordinada”, dijo.

El Fondo de Fondos es parte de la banca de desarrollo del país, ya que está integrado por Nacional Financiera, Bancomext, Banobras y el Focir, y entre sus objetivos está la movilización de capital privado a sectores prioritarios enfocados en los objetivos del Plan México, como energías limpias, electromovilidad, innovación tecnológica, aeroespacial, semiconductores, manufactura avanzada y el fortalecimiento de cadenas de suministro, entre otrras.

Liliana Reyes explicó que ya conoce las necesidades e inquietudes para que la industria de fondos de capital privado crezca. “Entre las inquietudes que los socios presentaban está toda la parte regulatoria y fiscal, aunque la petición más importante es la capitalización del Fondo de Fondos, y eso es precisamente lo que vamos a hacer desde un principio”, dijo.

La directiva comentó que Roberto Lazzeri, como director general de Nafin y Bancomext, “trae una visión muy interesante de cómo la banca de desarrollo tiene que regresar a estos temas de fomento para acompañar el crecimiento del tejido empresarial en todos los sectores, desde las pymes hasta las grandes empresas dedicadas al comercio exterior”.

Precisamente como parte de su estrategia se encuentra fortalecer y capitalizar al Fondo de Fondos, comentó.

Liliana Reyes dijo que hay una urgencia de que se concreten inversiones importantes en el país para su desarrollo, “y esa es mi encomienda”.

“Necesitamos inversiones rápidamente y este brazo de inversión profesional, institucional que tiene experiencia, que es el Fondo de Fondos, puede ser uno de los elementos fundamentales para que esto suceda acompañado de otros jugadores”.

Al respecto, la entrevistada dijo que por si solo, el Fondo difícilmente podría financiar todo lo que requiere este país, “por eso la importancia de que otros jugadores, como los fondos de capital privado, se sumen a este esfuerzo”.

Hay interés

La recién nombrada directora general del Fondo de Fondos comentó que los inversionistas “ven con buenos ojos a México y lo ven como un lugar donde pueden inverti; además saben que en el país se requiere de mucha inversión”.

Reyes dijo que los inversionistas buscan los mejores lugares para invertir y dentro de los países emergentes, principalmenbte en América Latina, “claramente México tiene el tamaño, la ubicación y las necesidades de inversión, muy claras, muy importantes y muy atractivas”.

El Fondo de Fondos, reiteró, “es una buena señal de confianza no solo a los inversionistas locales, sino a los grandes fondos extranjeros”.

Liliana Reyes Castrejón comentó que la industria de capital privado en México es muy importante y vale cerca de 76,000 millones de dólares, “donde los jugadores más importantes han sido los fondos de pensiones y las afores”.