Euro toca máximo de casi siete semanas

El euro alcanzó un máximo de casi siete semanas frente al dólar el miércoles, impulsado por datos que mostraron una expansión de la actividad empresarial en la zona euro, mientras que datos de empleo estadounidenses más débiles de lo esperado y expectativas de nuevos recortes de tasas en Estados Unidos pesaron sobre el billete verde.

La actividad empresarial en la zona euro se expandió a su ritmo más rápido en dos años y medio en noviembre, ya que un sólido sector de servicios compensó con creces la debilidad del sector manufacturero.

“Ha habido un aumento gradual de buenos datos para Europa, al que creo que el mercado está empezando a prestar atención”, dijo Steve Englander, director de Investigación Cambiaria Global del G10 y de Estrategia Macroeconómica para América del Norte del Standard Chartered Bank.

Varias otras monedas europeas también se fortalecieron el miércoles, lo que podría indicar optimismo sobre el fin de la guerra entre Rusia y Ucrania, agregó Englander. “Todas estas monedas se beneficiarían de la paz en Ucrania”.

El euro subió 0.43%, a 1.1673 dólares, tras haber alcanzado los 1.1677 dólares, su nivel más alto desde el 17 de octubre.

Los factores técnicos también pueden estar impulsando al euro y perjudicando al dólar, dijo Marc Chandler, estratega jefe de Mercado de Bannockburn Global Forex.

El euro alcanzó un máximo de cuatro años de 1.1918 dólares el 17 de septiembre.

El índice dólar bajó 0.45%, a 98.85 unidades.