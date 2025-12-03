Bolsa mexicana retrocede; acciones de Arca Continental lideran los descensos

Las bolsas de valores de México operan con pérdidas la mañana de este miércoles. Los índices accionarios locales caen levemente, en un mercado que asimila cifras económicas, con las acciones de la embotelladora Arca Continental encabezando los descensos.

El índice líder S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que agrupa a las acciones locales más negociadas, pierde 0.62% a 63,426.08 unidades, mientras que el FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), baja 0.63% a 1,259.63.

S&P/BMV IPCTradingview

Al interior del índice referencia, la mayoría de los valores retroceden. Destacan las pérdidas de la embotelladora Arca Continental, con 2.17% menos a 185.08 pesos, FEMSA, con 2.14% en 181.35 pesos, y Kimberly-Clark de México, con 1.62% en 37.56 pesos.

En Estados Unidos se conoció un reporte de nóminas privadas que apoyó la expectativa de que la Reserva Federal seguirá recortando la tasa clave este mes. En México, la Inversión Fija Bruta cayó en septiembre, pero la disminución fue menor de lo que se esperaba.

"Consideramos que (el S&P/BMV IPC) tiene espacio para ampliar la recuperación, la resistencia más importante que tendrá que romper para fortalecer el rebote se ubica en 64,400 unidades. El soporte que tendrá que respetar se localiza en 62,800", destacó Banorte.