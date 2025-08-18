Bolsa mexicana opera con pérdidas; destacan caídas de Pinfra y Alfa

Las bolsas de valores de México operan con pérdidas moderadas en la primera sesión de semana. Los índices bursátiles locales bajan en un mercado que aguarda una reunión entre los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y Ucrania, Volodímir Zelenski.

El índice líder S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que agrupa a las acciones locales más negociadas, cede 0.14% a 58,236.23 puntos. El índice FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), retrocede 0.10% hasta 1,169.16 unidades.

S&P/BMV IPCTradingview

Al interior del índice S&P/BMV IPC, la mayoría de los valores operan con caídas. Destacan las pérdidas de la operadora de infraestructura Pinfra, con 2.49% menos a 231 pesos, seguida por Alfa, con 2.13% a 13.81 pesos, y los títulos de Inbursa, con 1.84% en 48.57.

Referencias clave

Trump se reunió con su homologo ruso, Vladimir Putin, el fin de semana para hablar sobre la guerra en Ucrania. El republicano dijo que la reunión fue productiva, pero no llegó a la meta. Putin afirmó que Rusia quiere la paz, pero Ucrania deberá aceptar algunos puntos.

En el aspecto local, los operadores esperan indicadores relevantes. "La lectura final del PIB será crucial para evaluar el dinamismo sectorial al segundo trimestre, complementada por el IGAE, que permitirá observar la evolución hasta junio", destacó Scotiabank en una nota.