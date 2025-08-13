Lectura 1:00 min
Bolsa mexicana opera con pérdidas; destacan caídas de GAP y OMA
Los índices bursátiles locales caen, tras dos sesiones consecutivas de ganancias, que los mantienen cerca de los máximos históricos alcanzados en mayo.
Las bolsas de valores de México operan con pérdidas en la sesión de media semana. Los índices bursátiles locales caen, con GAP liderando los descensos, tras dos sesiones consecutivas de avances que los mantienen cerca de sus máximos históricos registrados en mayo.
El índice líder S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que agrupa a las acciones locales más negociadas, retrocede 0.41% a 58,433.03 unidades. El índice FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), baja 0.37% hasta 1,172.60 unidades.
Al interior del índice de referencia, la mayoría de los valores caen. Los títulos de las operadoras de aeropuertos GAP y OMA lideran las pérdidas, con 2.51% a 452.03 pesos y 2.39% a 243.05, seguidos por los de la farmacéutica Genomma Lab, que pierde 1.85% a 22.77 pesos.
"En México, el índice líder S&P/BMV IPC supera ligeramente la resistencia de 58,500 unidades y mantiene el sesgo técnico positivo, con el potencial para regresar a sus máximos históricos que están por encima de 59,000 unidades", explicó en un reporte la consultoría CopKapital.