Bolsa mexicana avanza casi 2% en su tercera jornada consecutiva con ganancias

Al interior del índice de referencia, la mayoría de los valores cerraron con avances. Las acciones de Walmex, Peñoles y América Móvil lideraron los avances.

En lo que va del año, el S&P/BMV IPC acumula una mejora de 17.67 por ciento.archivo

José Antonio Rivera

Las bolsas de valores de México cerraron con ganancias las negociaciones de este jueves. Los índices accionarios locales subieron casi 2% en una jornada marcada por datos de inflación locales por debajo de lo esperado y un recorte de tasas de interés del Banco de México.

El índice líder S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que agrupa a las acciones locales más negociadas, avanzó 1.94% a 58,260.88 puntos. El índice FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), avanzó 1.78% al nivel de 1.170,12 puntos.

S&P/BMV IPC

Al interior del índice de referencia, la mayoría de los valores cerraron con ganancias. Destacó Walmex, con un avance de 6.29% a 57.27 pesos, seguida de la minera Industrias Peñoles, con 5.25% más a 577.13 pesos, América Móvil, con una mejora de 5.11% a pesos.

El índice S&P/BMV IPC acumuló con esto su tercera jornada consecutiva con ganancias y en lo que va de la semana, la referencia avanza 2.39%. En cuanto al rendimiento anual, la principal referencia del mercado bursátil mexicano, acumula una mejora de 17.67 por ciento.

