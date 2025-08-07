Bolsa mexicana avanza casi 2% en su tercera jornada consecutiva con ganancias

Las bolsas de valores de México cerraron con ganancias las negociaciones de este jueves. Los índices accionarios locales subieron casi 2% en una jornada marcada por datos de inflación locales por debajo de lo esperado y un recorte de tasas de interés del Banco de México.

El índice líder S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que agrupa a las acciones locales más negociadas, avanzó 1.94% a 58,260.88 puntos. El índice FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), avanzó 1.78% al nivel de 1.170,12 puntos.

S&P/BMV IPCTradingview

Al interior del índice de referencia, la mayoría de los valores cerraron con ganancias. Destacó Walmex, con un avance de 6.29% a 57.27 pesos, seguida de la minera Industrias Peñoles, con 5.25% más a 577.13 pesos, América Móvil, con una mejora de 5.11% a pesos.

El índice S&P/BMV IPC acumuló con esto su tercera jornada consecutiva con ganancias y en lo que va de la semana, la referencia avanza 2.39%. En cuanto al rendimiento anual, la principal referencia del mercado bursátil mexicano, acumula una mejora de 17.67 por ciento.