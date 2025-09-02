BMV impulsará a la economía mexicana al top 10

En la próxima década, la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) apoyará a la economía mexicana a pertenecer al top 10 del ranking mundial, apoyada por la gran variedad de instrumentos financieros con la que cuenta y el gran potencial de crecimiento de inversionistas que tiene.

El director general de la BMV, Jorge Alegría Formoso, dio el campanazo en la bolsa tecnológica de Nueva York, el National Association of Securities Dealers Automated Quotation (Nasdaq), con la intención de ponerla en el centro de atención de los mercados financieros internacionales.

“La visión de la Bolsa Mexicana de Valores es clara, consolidar a México como uno de los centros financieros más dinámicos de América Latina, un país que combina solidez e innovación y que seguirá atrayendo capital global hacia nuevas oportunidades”, declaró Alegría.

Tras una transmisión remota desde Times Square en Nueva York, comentó que “nuestro país es hoy un verdadero punto de convergencia, un lugar de encuentro para empresas visionarias e inversionistas que buscan mercados sólidos”.

Por su parte, Gerardo Aparicio Yacotú, responsable de la Escuela de la Bolsa Mexicana, Museo de Bolsa (MUBO) y la promoción cultural y financiera, aseguró que la transformación en los próximos 10 años en el mercado bursátil será evidente.

“Hoy México es la economía número 12 del mundo y en el objetivo para llegar a la décima posición se tienen los fundamentos y las herramientas financieras para lograrlo”.

Agregó que la inversión para las personas y los gobiernos se vuelve fundamental para conseguir los objetivos a través de los diferentes instrumentos como los bonos gubernamentales, bonos azules, bonos sociales, bonos sostenibles, etc.