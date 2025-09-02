Bolsa mexicana cierra jornada con avances y ya gana 20% en lo que va de 2025

Las bolsas de valores de México cerraron con sólidas avances las negociaciones de este martes. Con el regreso del volumen al mercado después de día un descanso en Wall Street, los índices accionarios locales subieron hasta alcanzar nuevos máximos históricos.

El índice líder S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que agrupa a las acciones locales más negociadas, ganó 1.5% a un récord de 59,747.88 puntos. El FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), avanzó 1.47% a 1,196.22 puntos.

S&P/BMV IPCTradingview

Al interior del índice de referencia, la mayoría de los valores cerraron con avances. Destacaron las acciones de la minera Industrias Peñoles, que saltaron 7.26% a 658.23 pesos, seguidas por las de Pinfra, con 4.08% a 244.58 pesos, y Banbajío, con 3.38% a 46.17.

Gana más de 20% en el año

El mercado revirtió su descenso inicial tras las primeras negociaciones de una jornada que vio una fuerte aversión al riesgo, tras la decisión el viernes de una corte federal de declarar ilegales la mayoría de los aranceles estadounidenses, impulsando al oro y las mineras.

Los inversionistas esperan ahora un conjunto de datos sobre el empleo de Estados Unidos para aclarar las apuestas sobre las tasas en ese país. Mañana destacan cifras de Empleo y Rotación Laboral, conocidas como JOLTS, antes de la nómina no agrícola, el viernes.

En este contexto, la bolsa local subió a un nuevo máximo histórico de cierre. Con dos sesiones de ganancias, el índice S&P/BMV IPC acumula en la semana un rendimiento de 1.77% y en lo que va del año, la referencia bursátil de México ya gana 20.44 por ciento.