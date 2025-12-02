BMV cierra con ganancias; acciones de FEMSA lideran la sesión por acuerdo de recompra

Las bolsas de valores de México concluyeron con ganancias la segunda jornada de esta semana. Los índices locales subieron en línea con Wall Street, en un mercado impulsado por las expectativas de que la Reserva Federal recorte su tasa clave la próxima semana.

El índice líder S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que agrupa las acciones locales más negociadas, subió 0.42% a 63,820.61 unidades, mientras que el FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva) subió 0.40% a 1,267.61 puntos.

S&P/BMV IPCTradingview

Al interior del índice de referencia, la mayoría de los valores cerraron con ganancias. Destacó FEMSA, con una mejora de 5.04% a 185.32pesos, seguida por la panificadora Bimbo, con una ganancia de 4.55% a 60.64 pesos, y Alfa, con un alza de 2.57% a 15.19 pesos.

El avance de FEMSA se presento después de que la empresa anunció que firmó un acuerdo de recompra acelerada de títulos con una financiera estadounidense por el que recomprará hasta 260 millones de dólares de sus valores ADS (American Depositary Shares).