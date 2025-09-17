Nutrisa alista su regreso a la Bolsa Mexicana de Valores

La mexicana de venta de helados de yogurt y productos naturistas Grupo Nutrisa informó el miércoles la emisión de 321.62 millones de acciones ordinarias serie A representativas del 100% del capital social que empezarán a cotizar el jueves 18 de septiembre en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV)

Las acciones de Nutrisa tendrán un precio de referencia de 6.15 pesos (0.34 dólares) cada una en su regreso al mercado local, dijo la empresa en un aviso al regulador, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

La cotización de la cadena minorista de helados de yogurt y productos naturistas, se da luego de su separación de Grupo Herdez.

Si bien no se trata de una Oferta Pública Inicial, su llegada se suma a otras emisiones que se esperan en la BMV este año.

La escisión de Nutrisa, que tiene como objetivo maximizar el valor de las dos compañías, obtuvo el respaldo de los accionistas de Herdez en una asamblea celebrada el 23 de abril.

(Con información de Marcos Olvera y Reuters.)