Bancomext recaba 5,700 millones de pesos con bono sostenible

El Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext), una institución de crédito gubernamental, recabó 5,700 millones de pesos (poco más de 311 millones de dólares) con la venta de un bono en el mercado bursátil local.

La institución financiera dijo que el bono forma parte de su estrategia de financiamiento sostenible y con carácter social en el marco del Plan México, que busca apoyar proyectos de gestión sostenible del agua, transporte limpio, energía limpia y renovable, eficiencia energética, edificios verdes y prevención y control de la contaminación, así como igualdad de género y avances socioeconómicos y empoderamiento.

“Haber acompañado a Bancomext en la actualización de su marco de financiamiento sostenible y en la emisión de Certificados Bursátiles (Cebures) es un paso decisivo para movilizar recursos hacia proyectos que contribuyen a los Objetivos de Desarrollo Sostenible y a las metas del Plan México”, dijo José Jorge Rivero, vicepresidente senior de Banca Corporativa de Scotiabank México, en un comunicado.

“Esta colaboración reafirma nuestro papel como socio estratégico en la transición hacia una economía más inclusiva, resiliente y baja en carbono”. destacó Rivero.

Scotiabank participó como único agente estructurador ASG del bono de Bancomext.

La colaboración entre Bancomext y Scotiabank refleja su compromiso para impulsar las metas trazadas del Plan México: impulsar soluciones financieras que aceleren la transición hacia un futuro más sostenible, inclusivo y competitivo, dijo Scotiabank México en un comunicado.