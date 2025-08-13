Analistas suben estimado de índices de BMV y BIVA para 2025

Los analistas bursátiles de casas de bolsa en México mostraron una visión más optimista sobre el desempeño del índice S&P/BMV IPC de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) y también mejoraron su perspectiva para el FTSE Biva de la Bolsa Institucional de Valores (BIVA), de acuerdo con el sondeo mensual de la Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles (AMIB).

Los especialistas proyectan que el S&P/BMV IPC de la BMV cerrará el año en 5,989 unidades, un aumento de 0.6% frente al estimado previo de 58,630 puntos, de acuerdo con el reporte de agosto.

Esta cifra también implica un avance de 0.54% con respecto al nivel de cierre del mercado el 12 de agosto. Con este pronóstico, los analistas sumaron ocho meses de mejoras en los estimados del comportamiento del índice de la BMV.

Así mismo, la estimación para el cierre de año del índice FTSE Biva pasó de 1,181 puntos en julio a 1,190 en agosto, un incremento de 0.76%, de acuerdo con AMIB.

Los grupos de análisis consultados mostraron una intención similar tanto de incrementar su exposición a la renta variable nacional como de mantenerse neutrales, con 36.8% cada uno, frente a 42.1 y 31.6% en la encuesta previa, respectivamente. Por su parte, el número de quienes están dispuestos a reducir su exposición permaneció en 26.3%.