Se acaba sequía de 8 años de OPI en BMV con el debut de Esentia

Energy Systems, empresa de infraestructura de transporte de gas natural, llegó a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) con una Oferta Pública Inicial (OPI) para terminar con la sequía de ocho años de este tipo de entradas a Bolsa. Se trata incluso, de la OPI más grande de América Latina este año.

Los recursos obtenidos de la OPI fueron 11,592 millones de pesos, según información de la BMV. Durante la presentación de la colocación, Daniel Bustos, CEO de Esentia Energy, dijo que dichos recursos serán destinados para financiar su plan de expansión.

Grupo México Transportes, empresa de transporte ferroviario de carga, fue la última en debutar en la BMV mediante una OPI en noviembre de 2017, recaudando 19,000 millones de pesos. También Fibra Next, un fideicomiso inmobiliario industrial, completó una escisión por 8,000 millones de pesos en julio de 2025.

Desde su debut en la BMV, el pasado 21 de noviembre, las acciones de Esentia Energy apuntan un incremento de 4.56%, al pasar de 45 pesos por unidad de su precio inicial hasta los 47.05 pesos.

La firma administra una red privada de gasoductos de 1,800 kilómetros conectados de Texas, Oaxaca y las principales zonas de consumo del centro del país, infraestructura que abastece cerca del 15% de la demanda diaria de gas natural.

El modelo de negocio se sostiene en dos pilares: el transporte y la comercialización de gas natural mediante Esentia Gas, combinando activos físicos y esquemas contractuales de largo plazo con contrapartes como la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y grandes clientes privados.

Abre el camino

José Luis Uriegas, presidente del Consejo de Administración de Esentia, dijo que la OPI marcó el inicio de una nueva etapa en el crecimiento de la empresa, ya que reafirmó su compromiso profundo con el desarrollo y crecimiento de México.

“En un país que vive un momento de expansión industrial, con nuevas inversiones y una creciente demanda energética, damos un paso decisivo para abastecer la demanda de gas natural que hará posible este desarrollo”, señaló.

Marcos Martínez Gavica, presidente del Consejo de Administración del Grupo BMV, calificó la operación como “muy relevante”, ya que “despierta después de mucho tiempo, las OPI en el país”.

Añadió que la llegada a Bolsa confirma que el país tiene empresas con visión, capacidad técnica y con proyectos que generan valor de largo plazo. “Esentia es un actor fundamental para el sector energético nacional”.

Plan estratégico para crecer

Daniel Bustos detalló que el plan detonará inversiones complementarias en infraestructura industrial, energética y logística, y se vincula directamente con los objetivos del Plan México.

“Este plan contribuye directamente a los objetivos del Plan México, la inversión productiva en infraestructura energética, el fortalecimiento de la seguridad de suministro y el apoyo del crecimiento industrial del país”, sostuvo.

El directivo comentó que el plan de expansión, que contempla tres fases, tiene como objetivo principal incrementar en 50% la capacidad de su sistema integrado de gasoducto, hacia el 2030.

Explicó que “los recursos permitirán a la empresa financiar el plan de expansión, invertir en infraestructura, repago parcial de deuda existente e impulsar un mayor volumen de gas”.

Agregó que, “la inversión estará orientada a atender la creciente demanda energética en regiones estratégicas y de acelerado crecimiento. Esto incluye zonas clave como Querétaro, Guadalajara y El Bajío, así como los principales corredores industriales del norte, centro y occidente del país”.

Daniel Bustos resaltó que la inversión refuerza la base material que acelerará el crecimiento industrial, facilitará el suministro eficiente de energía eléctrica y promoverá el desarrollo de nuevos polos energéticos y logísticos dentro del plan de desarrollo nacional.

Explicó que existen múltiples oportunidades de inversión en el país, particularmente en infraestructura asociada a centros de datos.

“Es simplemente un punto de data centers que no es demasiado conocido. México en términos de intensidad de capacidad de data centers por persona está a la mitad del nivel en Latinoamérica, no comparando con Estados Unidos”, dijo.

Apetito extranjero por activos nacionales

Los directivos afirmaron que se observó un fuerte apetito en el mercado, tanto local como internacional, que superó sus expectativas ya que consideran que México vive un momento único.

“Los inversionistas internacionales buscan la confirmación de lo que ya están viendo, a México, como un ganador en las actuales contiendas comerciales y el nuevo orden económico”, aseveró Bustos.

Además sostuvo que mientras más empresas lleguen a Bolsa, mejor será para la economía mexicana.

Al convertirse en una empresa pública, Esentia Energy abre sus puertas a inversionistas nacionales e internacionales, iniciando así una nueva etapa en su historia.

La empresa busca inversionistas que apuestan por proyectos que generan valor económico y social de largo plazo.