Abercrombie & Fitch se dispara en Bolsa tras reporte

Las acciones de Abercrombie & Fitch se dispararon más de 37% el martes en Wall Street, después de reportar ganancias del tercer trimestre por encima de las expectativas y elevar su perspectiva anual, impulsado por el fuerte crecimiento de su marca Hollister.

Las acciones de la minorista de ropa cotizaron en 90.24 dólares, un incremento de 37.54% y anotaron su mejor día en Bolsa desde finales de mayo del 2024, cuando subieron 24.32 por ciento.

Las ventas netas de Abercrombie aumentaron 7% a 1,290 millones de dólares en el tercer trimestre, superando el consenso de 1,280 millones y marcando 12 trimestres consecutivos de crecimiento.

"Logramos tres años de crecimiento trimestral consecutivo, entregando ventas netas récord en el tercer trimestre", dijo la directora ejecutiva Fran Horowitz.

Respecto al portafolio de marcas, las ventas de Hollister aumentaron 16% mientras que las de Abercrombie bajaron 2 por ciento. Por región, las ventas en América y EMEA (Europa, Medio Oriente y África) subieron 7% cada una, mientras que APAC (Asia y Pacífico) disminuyó 6 por ciento.

Pese al buen día de la empresa en Bolsa, el precio de cierre del martes aún está lejos del registrado el último día de 2024 cuando cerró en 149.47 dólares, por lo que las acciones de Abercrombie han retrocedido 39.6% en lo que va del 2025.

Según datos de Market Cap Companies, Abercrombie, con un valor de mercado de 4,290 millones de dólares ocupa el décimo tercer lugar como la empresa más valiosa de la industria del vestido de Estados Unidos, por detrás de sus competidoras Levi Strauss, con 8,580 millones en el noveno sitio y Gap, que se ubica en octavo puesto con 9,920 millones en capitalización,.

Además, la empresa con sede en New Albany, Ohio ajustó su perspectiva de ventas anuales a un crecimiento de 6 a 7%, superior a la estimación anterior. Para el cuarto trimestre espera un crecimiento de ingresos de 4 a 6 por ciento.

Fuerte presencia en línea

La minorista se ha beneficiado de una fuerte presencia en línea y un gasto resistente de los consumidores con mayor poder adquisitivo pese a las incertidumbres impulsadas por los aranceles.

Las asociaciones de Abercrombie con marcas como Crocs y la NFL también han impulsado su popularidad. Se espera que su colaboración del Cyber Monday con Taco Bell atraiga más compradores a sus tiendas. (Con información de Reuters)