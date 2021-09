A pesar de la pandemia por Covid-19, las grandes empresas de Wall Street han roto sus máximos históricos impulsando su valor en el mercado bursátil de Estados Unidos.

De una muestra de 20 emisoras, las más valiosas de la Bolsa de Valores de Nueva York, 14 superaron sus precios máximos históricos al menos una vez en lo que va del año, con lo que detonaron las ganancias del índice tecnológico NASDAQ y del S&P 500.

Alphabet, la matriz de Google, lidera la racha ganadora y acumula un total de 52 máximos históricos en lo que va del 2021, cotizando en 2,874.79 dólares por acción y registra un incremento de 64.03% en lo que va del año en sus títulos, con lo que también se posiciona como la firma con el mayor rendimiento en el año.

Con 38 máximos históricos en el 2021, Microsoft tiene un incremento en el año de 35.39% y cotiza en 301.14 dólares por acción, además de que ya ha superado a Amazon en valor de mercado y se ubica como la segunda más valiosa de Wall Street, con 2.263 billones de dólares.

Iván Santín Diaz, asesor en inversiones, explicó que las grandes firmas tecnológicas en el mercado se han visto beneficiadas por el incremento del uso de las tecnologías de la información y comunicación por el confinamiento social, haciendo indispensables a estas empresas como Alphabet y Microsoft para la escuela, la oficina y otros negocios.

Berkshire Hathaway, Adobe, United Health Group y NVidia, han superado sus máximos en 31, 28, 24 y 22 ocasiones, respectivamente, manteniendo resiliencia y aprovechando el exceso de liquidez en el mercado por los estímulos del gobierno de Estados Unidos y las bajas tasas de interés.

Hay empresas que han tocado menos veces sus máximos este año, como Amazon, el gigante de comercio electrónico (tres veces), o Walt Disney (siete ocasiones), así como Tesla, el fabricante de autos eléctricos (ocho veces).

Las acciones de Amazon cotizan en 3,478.05 dólares y su máximo fue de 3,731.41 dólares el 8 de julio, aunque aún se mantiene en el top 5 de las más valiosas de Wall Street con una capitalización de 1.76 billones de dólares.

Estas empresas llevaron a que el índice tecnológico NASDAQ superara 35 veces su máximo histórico, cotizando en 15,363.52 puntos hasta el viernes pasado, mientras que el S&P 500 superó en 54 ocasiones su récord y opera en 4,535.43 puntos. El promedio industrial Dow Jones opera en 35,369.09 puntos y rompió 37 veces su máximo histórico este 2021.

Iván Santín mencionó que “en general lo que está impulsando a Wall Street a máximos es el exceso de liquidez, por los elevados recursos que ha inyectado la Reserva Federal por la pandemia, que van directo a las empresas en Bolsa”.

Las rezagadas

Firmas como Apple, Visa, Walmart, Bank of America (BofA) y Mastercard no superan sus niveles máximos este año, pero, mantienen sus posiciones como firmas valiosas en el NYSE y resilientes a la pandemia. Apple es la empresa más valiosa de Wall Street con un valor de mercado de 2.55 billones de dólares y un rendimiento de 16.29% en el año. Aún está lejos de su precio de 702.1 dólares que alcanzó en septiembre de 2012 y a la fecha cotiza en 154.30 dólares. BofA, aunque no ha superado su máximo desde febrero de 1997 cuando llegó a cotizar en 124 dólares, sus acciones tienen un repunte de 35.43% en el 2021 y se venden en 41.05 dólares.

Otras empresas que no han superado sus máximos pero siguen en el top 20 de las más valiosas en Wall Street son Procter & Gamble que sube 3.53% y Visa ganando 2.92 por ciento. Mastercard en cambio, aunque está en la lista, tiene una pérdida de 4.68 por ciento. James Salazar, subdirector de Análisis Económico en CIBanco, dijo que “llevamos años hablando de que el mercado bursátil ha estado subiendo con fuerza, o que las valuaciones están elevadas, pero el mercado sigue ganando. Los inversionistas están descontando el impacto que tendrá el tapering de la Fed, que podría ser aprovechado como una toma de utilidades”. Entre las empresas que mejores resultados han otorgado son el fondo de capital Berkshire Hathaway de George Soros, con un repunte del 21.57%, Amazon con un 6.79%, entre otros.

