Sancus Hotels compra hoteles a RLH Properties

Sancus Hotels, encabezado por Borja Escalada, compró a la compañía hotelera mexicana RLH Properties el 51% de su participación en los hoteles Rosewood Villa Magna y Bless Hotel Madrid, situados en la capital de España.

En un evento relevante, RLH Properties informó a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que vendió su participación en dichos hoteles, una operación valuada en 130 millones de euros.

En el comunicado a los inversionistas, RLH Properties destacó que vendió a Sancus Hotels, una sociedad española, el total de su participación del 51% de los hoteles Rosewood Villa Magna y Bless Hotel Madrid.

“La compraventa surtió efecto en la fecha de firma de la escritura en la que se hizo constar y no se sujetó a condición alguna. El precio de venta se pagó a la firma del contrato de compraventa”, se destacó en el comunicado.

RLH Properties se enfocará en el sector hotelero de lujo y ultra lujo en México y el Caribe. Tiene entre otras propiedades el Four Seasons México.

Los recursos obtenidos por la venta de los dos hoteles en la capital española, serán utilizados para fines corporativos y un rembolso a los accionistas, lo cual se llevará a cabo en una asamblea convocada para el próximo 2 de diciembre.

De acuerdo con publicaciones españolas, Borja Escalada, consejero delegado de RLH Properties, adquirió a través de Sancus Hotels, el 51% de los activos.

Turismo de lujo

Español de nacimiento y mexicano por adopción profesional, Escalada sigue apostando por el turismo de lujo en España, especialmente en Madrid, y por ello el grupo creó el fondo Sancus Capital Partners, en el que participa junto a un reducido grupo de inversionistas, destacó el diario español El Confidencial.

Borja Escalada dejará el cargo de primer ejecutivo de RLH Properties en los próximos meses, cuando la empresa mexicana complete el proceso de búsqueda de un nuevo consejero delegado,proceso que acaba de iniciar, y que a lo mucho termine en el segundo semestre de 2023. No obstante, continuará como consejero de RLH Properties hasta 2025.

La cartera del grupo mexicano está formada por Rosewood Mayakoba, Fairmont Mayakoba, Banyan Tree Mayakoba, Andaz Mayakoba, Four Seasons Ciudad de México, One & Only Mandarina, El Camaleón campo de golf del PGA Tour, Rosewood Residences Mayakoba, Fairmont Heritage Place Mayakoba y One & Only Mandarina Private Homes.

