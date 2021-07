Las administradoras de fondos para el retiro (afores) no han invertido el ahorro de los trabajadores en ningún proyecto emblemático del actual gobierno federal y no se les presionará para que participen en inversiones riesgosas, aseguró el presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), Abraham Vela.

“Ninguna afore ha invertido ni un peso en ninguno de los tres proyectos emblemáticos de esta administración: la refinería de Dos Bocas, el aeropuerto de Santa Lucía o el Tren Maya”, aseguró durante su participación durante el seminario virtual "24 Aniversario Sistema de Ahorro para el Retiro".

Vela enfatizó que el régimen de inversión de las afores es muy estricto, por lo que no pueden invertir en activos riesgosos. “No le vamos a torcer el brazo, no le vamos a hacer manita de puerco, no vamos a ejercer ningún tipo de persuasión moral a las afores para que inviertan en proyectos en los que libremente, como marca el régimen de inversión, no puedan o no deban invertir”,dijo.

En este tenor sostuvo que la inversión de las administradoras no son discrecionales y que el gobierno no ejercerá ninguna presión para que inviertan en proyectos que pudieran representar riesgos para los ahorradores mexicanos.

Explicó que las inversiones de las afores tienen filtros de aceptación, ya que deben pasar por la aprobación de los comités de inversiones que están integrados por consejeros independientes, además de que tienen que ser revisado por el área de análisis de riesgo, así como por la junta de gobierno y los comités de vigilancia.

Segundo inversionista

Las afores son uno de los principales inversionistas en México que tienen bajo administración más de 4 billones de pesos que provienen del manejo de 68.7 millones de cuentas de ahorro para el retiro de los trabajadores del país. Dichos activos representan 20% del Producto Interno Bruto nacional y se ubican en el segundo lugar del sistema financiero, con 18.64% de participación total, siendo la banca comercial la mayor jugadora, con 49.94% del mercado.

Abraham Vela aseguró que históricamente han generado un rendimiento anual promedio de 14% y de 9% real. Mientras que en los últimos 10 años, los activos que administran han crecido 16.29% en promedio anual.

Son distintos los instrumentos en los que invierten las afores, que financian proyectos de infraestructura, energía, bienes raíces, escuelas, centros de salud, empresas, entre otros. Ello lo hacen a través de renta variable, así como en deuda de gobierno y corporativa. También tienen exposición en Certificados de Capital de Desarrollo (CKD), Certificados de Proyectos de Inversión (Cerpi), en Fibras de Inversión en Bienes Raíces y de Energía e Infraestructura.

Hasta mayo, los recursos invertidos en renta variable nacional sumaron 286,000 millones de pesos y en acciones extranjeras 696,000 millones, lo cual equivale a 5.80 y 14.11%, respectivamente, de los recursos bajo su administración.

Mientras que en CKD y Cerpis destinaron 6.21% de sus activos y en Fibras apenas 2.30 por ciento. En deuda corporativa invirtieron 15.20 por ciento.

