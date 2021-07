La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) estimó que el Producto Interno Bruto (PIB) de México crecerá 5.8% en el 2021. Esta cifra es mayor a su pronóstico anterior correspondiente a diciembre, de 3.8 por ciento.

“México crecería 5.8% en el 2021 y 3.2% en el 2022. Algo que sin duda es muy importante es la reactivación de Estados Unidos y sus inversiones. Es una gran noticia, México es uno de los países que puede tener mayores beneficios en cuanto a esta reactivación (...) Para México las noticias son alentadoras”, sostuvo Alicia Bárcena, secretaria general de la Cepal.

Además, la organización latinoamericana ha pronosticado que las personas en situación de pobreza disminuirán en el 2021 a 48 por ciento. Una caída de casi dos puntos porcentuales, toda vez que en el 2020 estimaron que 49.9% de la población estuvo en pobreza ante la contracción del mercado laboral y pérdida de ingresos de los hogares.

En remesas, el respiro

Alicia Bárcena reconoció que con las remesas entregadas por connacionales y el aumento de la Pensión Universal para el adulto mayor, otorgada por el gobierno federal, es posible que la reducción de la pobreza en México alcance niveles pre pandemia. En el 2018, de acuerdo con la Cepal, en México 42% vivían en esa condición.

“Si incluimos estos rubros es posible que la reducción de la pobreza a niveles prepandemia ocurra y basado en las encuesta del Inegi de ingresos y gastos de los hogares y la que realiza Coneval, creemos que en México puede haber un retorno a niveles de pobreza antes de la pandemia. Hay una generación importante de empleo y una recuperación gradual desde el tercer trimestre del 2020”, comentó Bárcena en la presentación vía remota del informe “La paradoja de la recuperación en América Latina y el Caribe”.

PIB de AL rebotará a 5.2%

Por otra parte, la Cepal proyectó que el PIB de América Latina y el Caribe será de 5.2% en el 2021 y para el 2022 el crecimiento económico será de 2.9 por ciento. En diciembre planteaba un rebote de 3.7 por ciento.

No obstante, el organismo ha encontrado una “paradoja” en la recuperación económica en los 33 países que conforman la región debido a la heterogeneidad e incertidumbre económica derivada de la pandemia de Covid-19.

“En el 2020 la región cayó 6.8 por ciento. En el 2021 hay esta recuperación relativa de 5.2%, muy buena noticia, pero en el 2022 volvemos a trayectorias bajas de crecimiento y ¿por qué? porque al final del 2022, 19 de 33 países, no habrán recuperado el PIB del 2019, ese es el problema”, comentó Alicia Bárcena desde Santiago de Chile, durante la videoconferencia de prensa.

Ante ello, la comisión hace un llamado a reactivar la inversión en la región con cambios estructurales porque sino los países latinoamericanos seguirán atrapados en las “trampas de los países de medianos ingresos”. Estas trampas que refiere Bárcena son la carente fiscalización, la baja productividad y la falta de innovación tecnológica.

“Si no hacemos los cambios profundos con mirada de igualdad y no eliminamos la cultura del privilegio, expresada en la evasión fiscal, en la elusión fiscal, en los fondos ilícitos, en los gastos tributarios y en la excesiva acumulación de la riqueza. Si no abordamos estos temas, no vamos a poder salir de la trayectoria de crecimiento baja. Además, por más que haya crecimiento de recuperación este año y otro poco en el 2022, no se recuperan realmente los empleos”, declaró Bárcena.

