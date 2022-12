Inflación más suave daría el último empujón del año a BMV

Ante la expectativa de que la inflación comience a moderarse y la economía tenga una mejor trayectoria de crecimiento, el mercado accionario podría tomar un impulso y tener un buen cierre de año, opinó el director general de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), José-Oriol Bosch.

“Esto de predecir el rally de Santa Claus y estas historias como que nunca funcionan, pero la Bolsa de México ha sido resiliente, en algún momento va a venir un dato de inflación menos alto de lo que se espera y el mercado va a empezar a reaccionar favorablemente, creo que ya es lo que comenzamos a ver esta semana”, dijo el directivo.

Luego de participar en la conferencia con motivo de la presentación del reporte ‘Impuestos al carbono en México: desarrollo y tendencias’, José Oriol Bosch dijo que otras señales positivas para un impulso al mercado de valores han sido las revisiones al alza del crecimiento económico del país (algo que no es común ver en los cierres de año), así como los reportes corporativos que “en su mayoría” fueron positivos en el tercer trimestre.

Este año, el principal índice accionario de la Bolsa Mexicana de Valores (S&P/BMV IPC) cae 7.38%, por debajo de los ajustes que han tenido las acciones estadounidenses en el mismo periodo, con el Dow Jones descendiendo 8.63%; el S&P 500, 18.26%, y el NASDAQ Composite, 30.90 por ciento.

Más estable

En este último mes del 2022 la BMV retrocede 4.53%, aunque en el cuarto trimestre del año reporta un rendimiento de 10.57 por ciento.

Ante estos resultados, el director general de la BMV dijo que el mercado accionario ha tenido un desempeño menos negativo que otras plazas bursátiles del mundo porque no está representado por empresas del sector de tecnología, porque las emisoras son más estables y tienen una trayectoria probada.

“La Bolsa de México es mucho más estable porque hay empresas industriales, con un track récord, con una estabilidad probada, con dividendos más estables y utilidades, puede ser un poco más aburrida (pero) no hay empresas nuevas como en el NASDAQ que valen billones de dólares y no generan utilidades, por eso no tenemos la volatilidad que hemos visto en otros mercados”, puntualizó.

En noviembre, la inflación se ubicó en 7.8% a tasa anual, el nivel más bajo de los últimos seis meses, mientras que la tasa de interés de referencia se ajustó este jueves 50 puntos base para cerrar en 10.5 por ciento.

En la reciente encuesta del Banco de México, los especialistas esperan que el índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) se modere y cierre en 7.93% anual, por debajo de su última proyección de 8.41 por ciento.

