Forbes Global Media, editora de la revista económica Forbes, debutará en Wall Street a través de una empresa de la Empresa de Adquisición con Propósito Específico (SPAC por sus siglas en inglés) Magnum Opus Acquisition, con un valor aproximado de 630 millones de dólares.

Tras el acuerdo, que se espera sea concretado a finales de este año o en el primer trimestre del 2022, el equipo directivo de Forbes se mantendrá.

De hecho, Magnum Opus Acquisition, con sede en Hong Kong, ya cotiza en la Bolsa de Nueva York. Tras el cierre de la operación, la empresa cotizará bajo el símbolo de 'FRBS'.

Después de la transacción, los accionistas actuales de Forbes poseerían aproximadamente el 22% de la compañía combinada.

Forbes tiene 45 ediciones locales que se distribuyen en 76 países. La firma alcanza hoy en día a 150 millones de personas en el mundo.

También tiene influencia en los negocios inmobiliario, educativo y de servicios financieros.

Una vez cerrado el acuerdo Forbes espera obtener 600 millones de dólares gracias a la liquidez del SPAC.

Magnum Opus cuenta con el respaldo de una filial de L2 Capital, firma de inversión privada fundada el año pasado por Jonathan Lin, ex director gerente de Point72 Asset Management; Frank Han, ex director senior de Blackstone Group; y Kevin Lee, ex director de inversiones en la rama de capital de riesgo de la firma de inversiones de oficinas familiares, Gallant Investment Partners.

