Fondos de inversión nacionales y extranjeros, compañías públicas y empresarios observan en los gimnasios un negocio que crece a doble dígito anualmente, por lo que es una ventana de oportunidad, coincidieron especialistas en el tema.

Habrá un crecimiento neto a duplicar o triplicar en los próximos tres o cuatro años en el número de gimnasios que hay. También, sin duda, el número de mexicanos adultos que practican deporte y van al gimnasio aumentará , comentó Chris Dedicik, director general de New Evolutions Ventures, fondo de inversión especializado en gimnasios y centros deportivos.

Para Maricela Hernández, franquiciataria de Orange Fittness Teory, empresa estadounidense surgida en 2010 en Miami, Florida y que cuenta actualmente con más de 500 estudios abiertos en 20 países, cada vez la conciencia de las personas es más amplia de la importancia de hacer ejercicio, por lo que hay un mercado que tiene potencial de mucho crecimiento.

Es viable invertir en el sector, además de que es una manera de contribuir con el país. Es un momento en que la obesidad es un problema real, no solo en adultos sino también en niños, por lo que es hasta una responsabilidad social , resaltó.

Sin daño por tipo de cambio

Para Dedicik, el sector resiente el tipo de cambio y la volatilidad en las compras y las materias primas para construir un gimnasio, tal vez fluctúan por el precio del oro y el cobre, por lo que el costo de inversión se incrementa en un gimnasio nuevo.

No lo veo tan grave. No hemos tenido una expansión tan grave en México a pesar del tipo de cambio. Un gimnasio ya operando tiene sus gastos e ingresos en pesos, entonces no afecta tanto. Sólo puede afectar si alguien firma un contrato de arrendamiento en dólares. Eso sí es un riesgo, tener obligaciones de pago en dólares e ingresos en pesos. Ahí sí estarían expuestos algunos , aseguró.

José Eduardo Coello, analista financiero de Banco Ve Por Más, aseguró que mientras los costos de una empresa de este sector no sean dolarizados y sus ingresos en pesos, igual que sus gastos y no tengan contratos en dólares, el problema no será mayor.

Para Maricela Hernández obviamente tenemos que ser más cautelosos, pero nuestro programa de crecimiento proyecta abrir un estudio más para inicios de 2017 y tenemos planeado otro con contrato de arrendamiento para el segundo semestre del 2017 .

Según el Global Fitness Industry Overview 2016, que elabora la International Health, Racquet & Sportsclub Association (IHRSA), a pesar del debilitamiento de los valores monetarios en mercados selectos, la industria mundial de clubes de salud y deportivos siguió creciendo este año.

El reporte indica que los ingresos totales de la industria se estimaron en 81 billones de dólares en 2015, gracias a los 187,000 clubes registrados y reconocidos en todo el mundo, que dieron servicio a 151 millones de miembros.

Sin embargo, persisten retos en algunas partes de Europa y América. Existen las oportunidades en los mercados emergentes de Asia-Pacífico, Oriente Medio y América Latina , indica el documento.

Estados Unidos es el primer lugar con ingresos totales por 25,800 millones de dólares anuales gracias a sus 36,180 gimnasios que se encuentran en operación. En segundo lugar en ingresos se encuentra Reino Unido con 6,228 millones de dólares de ingresos registrados y 6,312 gimnasios operados. El tercer lugar en ingresos es Alemania, con 5,357 millones de dólares y 8,332 estudios.

En América Latina, Brasil es el primer lugar en ingresos con 2,442 millones de dólares en ingresos anuales gracias a sus 31,809 gimnasios operados. México no se ubica en el top 10 de ingresos, pero es el quinto lugar con lugares en operación gracias a sus 7,826 lugares en servicio.

Inversiones en centros deportivos crecen exponencialmente

Las inversiones en gimnasios en México se han incrementado de forma sustancial en los últimos años.

Datos del International Health, Racquet & Sportsclub Association (IHRSA) indican que en 2012 había 2,200 gimnasios en el país, mientras que el último reporte indica para este año hay 7,826 espacios para ejercitarse.

New Evolutions Venture (NEV), fondo basado en California que arrancó en 2007- 2008, invierte principalmente en gimnasios, empresas de sector salud, suplementaciones, aplicaciones y desarrollos.

Entre sus socios inversionistas se encuentran la cantante de pop Madonna y el ex astro de béisbol de grandes ligas Alex Rodríguez.

Tenemos en torno a 1,000 gimnasios en 20 países...entre 600 y 700 lugares son franquicias y el resto son propias , comentó Chris Dedicik, director general de New Evolutions Ventures México.

En Estados Unidos tenemos Crunch, UFC Gym, somos inversores en Steve Nash en Canadá. Aquí en México tenemos tres marcas: Energy Fitness, es un joing venture con Alex Rodríguez, ex jugador de los Yanquis de Nueva York, tenemos Hard Candy, que es un joing venture con Madona y tenemos una nueva marca MX Xtreme, que lanzamos apenas en el 2015 , comentó.

Para Maricela Hernández, franquiciataria Orange Fittness Teory, la inversión para cada uno de los estudios de la marca que representa es de entre 7 y diez millones de pesos.

Aunque no informó cuántos clientes son los que tiene actualmente, Hernández dijo que por cada clase tenemos entre 24 y 36 personas y en promedio tenemos entre 39 y 50 clases a la semana en cada uno de los dos estudios con que cuenta en la ciudad de México.

Dentro de cinco años planeamos abrir entre 10 y 15 estudios más abiertos en la ciudad de México y en la zona metropolitana , reveló.

Según NEV, la inversión, la inversión promedio de un gimnasio grande, un gimnasio de entre 2,000 y 4,000 metros cuadrados sería de entre dos y cuatro millones dedólares, aproximadamente.

NEV cuenta con 30,000 socios en la actualidad entre los nueve gimnasios que tiene en México: siete Energys, un Hard Candy y un MX Gym y proyecta incrementar el número en por lo menos dos aperturas por año.

Sports World, el único emisor

De las empresas que prestan servicio de gimnasio o estudios fittness, Sports World es la única del sector que cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores.

José Eduardo Coello, analista financiero de Banco Ve Por Más, asegura que el grupo ha tenido buenos resultados.

La verdad es que veo una empresa muy sólida, una historia de crecimiento y muy bien administrada.

En los últimos 12 meses aperturaron cinco clubes, han tenido campañas muy agresivas para reactivar a usuarios, esto es la gente que y no paga la mensualidad pero en algún momento pagó su inscripción , comentó.

Al cierre del tercer trimestre del 2016, el total de ingresos ascendió a 352.4 millones de pesos, un aumento de 12.9% respecto al mismo periodo del 2015. El ebitda alcanzó 64.7 millones, un incremento de 7.3% respecto al trimestre julio -septiembre del año previo. Su margen ebitda disminuyó a 18.3% comparado con el 19.3% registrado en el mismo periodo del 2015.

En tanto, el número de clientes activos de la emisora alcanzó un máximo histórico de 71,576, lo cual representa un incremento de 8.4% respecto al cierre del 3T15.

Estos son buenos resultados y estuvieron en línea con lo que esperaba el consenso. Han visto un nivel de deserción, el más bajo de su historia, lo han mantenido por debajo del 2% y están viendo aumento de doble dígito en mantenimiento y membresías, que es el 83% de sus ingresos , agregó Coello.

Sports World cerró el segundo trimestre del año con 49 clubes en operación, incluidos Tijuana, Luna Parc, Arboledas y Coacalco, que cuentan con un acuerdo de operación compartida con un tercero y no operan bajo la marca Sports World. Y cotiza en el mercado accionario mexicano desde hace dos años.

cesar.rodriguez@eleconomista.mx