Una encuesta de BlackRock sobre los administradores de patrimonios familiares, o family offices, reveló que, a nivel internacional, el 37% de las oficinas encuestadas ve el panorama como neutral o cauteloso, mientras que el 38% son ligeramente negativos en su opinión sobre los mercados.

“Si bien el sentimiento general es incómodo, simplemente el 23% tiene la intención de realizar cambios materiales a su asignación de activos”, mientras que el resto no lo planea hacer, de acuerdo con el reporte.

Un documento de Citi también reitera esta perspectiva cautelosa, donde tres de cada cuatro directores de familia y jefes de oficina encuestados por el banco indicaron una "perspectiva de inversión mayormente cautelosa" para 2021.

Destaca que hay poco apetito por los mercados latinoamericanos, pues 60% planea aumentar su exposición a activos de Asia-Pacífico, 42% a Estados Unidos y Canadá, 35% a Europa y solo el 8% hacia América Latina.

Los family office son plataformas donde se administran patrimonios familiares por lo general por encima de los 100 millones de dólares, ya sea través de un tercero o de los miembros de la propia familia.

La preferencia hacia los mercados asiáticos está encauzada hacia China principalmente, pues el 84% la considera como una opción diferente al resto de Asia.

De acuerdo con el estudio “Mapping the location and assets of the Family Office Industry” de la firma estadounidense FINTRX, en el mundo existen entre 3,500 y 5,000 oficinas familiares, y el 66% se localizan en Estados Unidos y Canadá, el 25% en Europa, un 5% en Asia y un 4% en el resto de los países, considerando una riqueza promedio de 100 millones de dólares.

En Norteamérica y EMEA (Europa, Oriente Medio y África) los inversionistas parecen razonablemente satisfechos con sólo el 17 y el 18%, respectivamente deseando hacer cambios. En contraste, el 53% de las familias asiáticas tienen la intención de reasignar, lo que parece ser impulsado por una mayor ponderación a ingresos fijos y más claridad sobre la recuperación del mercado de capitales.

Carteras diversificadas

Las respuestas de la encuesta muestran claramente que muchos sienten que sus carteras son lo suficientemente diversificadas y enfocadas, por lo tanto están menos preocupados por la volatilidad a corto plazo.

Entre el grupo más pequeño de family offices que pretenden realizar cambios, el 47.5% pretende reequilibrar para disminuir su exposición al riesgo. Otro 12.5% está tratando en los próximos meses como una oportunidad para volver a arriesgar la cartera.

Un número creciente de family offices están buscando oportunidades para capitalizar sobre la dislocación del mercado como un atractivo punto de entrada.

Según un reporte de Market Reports World, los ingresos del mercado de family office, es decir, de los administradores, fueron de 11,076 millones de dólares en 2019 y alcanzarán los 16,707 millones de dólares en 2025, con una tasa compuesta anual de 7.09% durante 2020-2025.

Las oficinas familiares se diferencian de las oficinas tradicionales de administración de patrimonio en que ofrecen una solución subcontratada total para administrar el lado financiero y de inversión de una persona o familia adinerada. Por ejemplo, muchas oficinas familiares ofrecen presupuestos, seguros, donaciones caritativas, negocios familiares, transferencia de patrimonio e impuestos, entre otros servicios.

Hay más en el norte

Edgar Castillo, catedrático del Tec de Monterrey detalló en entrevista que, a nivel local, al norte del país, se ubican una gran cantidad de family offices, debido al fuerte desarrollo industrial y de grandes compañías que existen.

“Tendrán en México unos 10 años… y su objetivo tiene que ver con hacer crecer el patrimonio, institucionalizar el tema de las empresas para que logren sobrevivir a una segunda y tercera generación”, comentó.

Aunque en México no se conoce el número exacto de estas plataformas, un estudio del 2019 realizado por la Asociación Mexicana de Capital Privado entre 25 family offices detalló que cerca del 30% de las inversiones las realizan en empresas listadas en el mercado local de capitales. Jaime García, representante de este sector detalló previamente que se estima que a nivel local hay entre 50 a 100 oficinas de familia.

Edgar Castillo dijo que estas oficinas cobran alrededor de 10 puntos base a 2, o 3 puntos porcentuales en México por sus servicios.

Lo anterior, en línea con sus pares internacionales y de acuerdo a la extensión de sus servicios y la gestión de los portafolios que realizan.

