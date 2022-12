Accionistas de Santander México aprueban desliste de la BMV

Banco Santander México informó a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) que su Asamblea Extraordinaria de Accionistas, celebrada este miércoles, aprobó cancelar la inscripción de la totalidad de las acciones representativas del capital social del banco en el Registro Nacional de Valores, y retirar su listado en la BMV.

La institución financiera informó que su asamblea de accionistas aprobó también retirar los American Depositary Shares o ADSs (cada uno de los cuales representa cinco acciones serie B del banco) del listado de la Bolsa de Valores de Nueva York (New York Stock Exchange), y retirar las acciones del banco y los ADSs del registro ante la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (U.S. Securities and Exchange Commision).

Santander México precisó que lo anterior está sujeto a que se lleven a cabo las Ofertas Públicas de Adquisición (OPA) en México y Estados Unidos, que están pendientes de autorización.

Desde hace tiempo, Santander ya había anunciado su intención de deslistarse de ambos mercados bursátiles, pero la decisión se detuvo por un momento y ahora informó que ya fue aprobado por su asamblea de accionistas.

Para el caso de México, Santander a nivel global ha anunciado que lanzará una Oferta Pública de Adquisición (OPA) por lo que le falta del capital social de su filial mexicana, que es menos del 4%, proceso que realizará a inicios del 2023.

“El consejo de Administración de Santander México ha sido informado de la intención de Banco Santander, de realizar una Oferta Pública de Adquisición (OPA) por todas las acciones de Banco Santander México que no son todavía de su propiedad”, informó la entidad hace algunas semanas.

Sofom de Santander se fusiona con el banco

Banco Santander México también dio a conocer que la sociedad financiera de objeto múltiple regulada (Sofom E.R.) de Santander México, será fusionada con el banco, lo mismo que Santander Servicios Especializados.

De esta manera, estas dos figuras se extinguen, dado que serán absorbidas por el banco.

Lo anterior lo comunicó Banco Santander México a la BMV, luego de que lo aprobara también su Asamblea General Extraordinaria de Accionistas celebrada este miércoles.

Se aprobó llevar a cabo la fusión de Santander Consumo, S.A. de C.V., Sofom E.R. y Santander Servicios Especializados, S.A. de C.V., como sociedades fusionadas que se extinguen, con Banco Santander México, como sociedad fusionante que subsiste”, informó.

Ello, agregó, en el entendido de que dicha operación queda sujeta a la condición suspensiva, consistente en la obtención de las autorizaciones por parte de las autoridades financieras correspondientes para llevar a cabo la fusión entre dichas sociedades.

kg