Los principales índices de Wall Street abrieron a la baja este viernes y se encaminaban a su tercera semana consecutiva de descensos, después de que una débil previsión de Netflix provocó que las acciones de la compañía de streaming y de sus pares cayeran en espiral.

En la apertura, el Promedio Industrial Dow Jones cedía 13.70 puntos, o un 0.04%, a 34,701.69 unidades; el índice S&P 500 bajaba 11.35 puntos, o un 0.25%, hasta los 4,471.38 unidades; y el Nasdaq Composite restaba 107.80 puntos, o un 0.76%, a 14,046.22 unidades.

Netflix no cumplió con las previsiones de Wall Street de nuevos suscriptores y ofreció una previsión más débil de lo esperado para principios de 2022, ya que sus rivales encendieron una disputa por los espectadores de televisión.

Las acciones de Netflix abrieron con una fuerte caída de más del 20% este viernes, un día después de la publicación de pronósticos de crecimiento históricamente bajos para la plataforma.

En los primeros intercambios, el título bajó 21.62%, hasta los 398.39 dólares.

El servicio de video por suscripción en línea espera una ganancia neta de 2.5 millones de suscriptores en el primer trimestre de 2022, lo que representaría su crecimiento más modesto para los primeros tres meses del año desde 2010.

Netflix reportó ingresos en el cuarto trimestre de 7,710 millones de dólares, en línea con las estimaciones.

El mayor servicio de streaming del mundo sumó 8.3 millones de clientes de octubre a diciembre, cuando lanzó nueva programación que incluyó películas repletas de estrellas como "Red Notice" y "Don"t Look Up" y una nueva temporada de "The Witcher".

La semana pasada, Netflix subió los precios en su mayor mercado, Estados Unidos y Canadá, donde, según los analistas, el crecimiento está estancado, y ahora busca expandirse en el extranjero.

Netflix captó más de 36 millones de clientes en 2020 y 18.2 millones en 2021. En 2022, se espera que el crecimiento de suscriptores del gigante del streaming se estabilice y vuelva al ritmo registrado antes de la pandemia, según los analistas.

La próxima programación de la compañía incluye nuevas entregas de "Ozark", "Bridgerton" y "Stranger Things" y un documental sobre Kanye West.

Pero sus competidores, como Walt Disney y HBO Max, están invirtiendo miles de millones en la creación de nuevos programas para hacerse con una parte del mercado del streaming.

erp