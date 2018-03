El arribo de Donald Trump a la Casa Blanca ha generado incertidumbre para muchos estados del mundo, pero a su vez, su discurso de candidato consiguió que a dos días de cumplir un mes en la presidencia, empresas de la talla de Samsung, Sharp, Honda, y General Motors, hayan anunciado inversiones y creación de trabajos.

Sin revelar aún cuál será su plan económico, y a partir de la diplomacia de Twitter, Trump hizo que en enero, Foxconn dijera que instalará una nueva fábrica por 7,000 millones de dólares, y que Amgen anunciara que contratará 1,600 personas este año.

Además, en los primeros días de febrero, felicitó a Samsung porque está evaluando hacer una planta en EU; a la vez que Intel y Sharp anunciaban inversiones de 7,000 millones de dólares cada una.

Germán Nova, profesor experto en economía y comercio internacional de la Universidad Nacional, dijo que el efecto de Trump con la atracción de negocios se debe a que ha prometido ventajas como reducción de impuestos; no obstante alertó que, como lo predijo Paul Krugman, ese efecto será corto.

El mandatario número 45 que ocupa la Oficina Oval levanta ampollas en cada uno de sus discursos, sobre todo, en los últimos en los que se ha referido a la necesidad de que los inmigrantes indocumentados salgan del país, al igual que aquellos viajeros de musulmanes u oriundos de oriente Medio.

Esto hizo que las altas cortes se opusieran a su primer decreto migratorio, a pesar de que Trump las acusara de estar politizadas; además, este hecho, y otros sucesos como que su gabinete esté relacionado con la inteligencia rusa, ha hecho que la administración Trump sea constantemente cuestionada por varios de los medios de comunicación más importantes de Estados Unidos, como The New York Times y CNN.

No obstante, su resistencia por los medios y el actuar de la justicia no ha sido suficiente para que en casi un mes de gestión, el mandatario no haya agitado a vecinos como México, que están al pendiente de si se prueba un impuesto de 2% para las remesas para pagar el muro fronterizo que el mismo Trump negociará.

El lío de nombrar el gabinete en EU

En un informe, el Diario Financiero de Chile señaló que si bien el gobierno de Donald Trump ha intentado enfocarse solamente en el tema de los inmigrantes y ha buscado alejarse de los escándalos, uno de los "lunares" del primer mes de esta administración en la Casa Blanca, es que todavía no ha podido conformar su gabinete tras la aprobación de los senadores. La renuncia de Andrew Puzder de la nominación como secretario de Trabajo causó estupor en el gobierno que como medida rápida nominó a Alexander Acosta a esta cartera. Él sería el único latino en los puestos de mando.

