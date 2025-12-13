LUDŌ: la nueva experiencia inmersiva de Cirque du Soleil en Vidanta Nuevo Vallarta

México se consolida como un destino estratégico para el entretenimiento de alto nivel con la llegada de Cirque du Soleil LUDŌ, una experiencia teatral y gastronómica inmersiva que marca un nuevo capítulo en la evolución del turismo de lujo. Ubicado en Nuevo Nayarit-Vallarta, dentro de BON Luxury Theme Park de VidantaWorld, LUDŌ no es solo un espectáculo: es una invitación a sumergirse en un universo donde el arte, el agua y la alta cocina dialogan en perfecta armonía.

Creado por Cirque du Soleil en colaboración con Grupo Vidanta, LUDŌ se presenta como una cena-show que combina una puesta en escena de clase mundial con una narrativa culinaria cuidadosamente diseñada. El espectáculo se desarrolla en un teatro construido a la medida, con visibilidad cercana a los 360 grados y rodeado por un imponente acuario, convirtiendo al agua en un elemento vivo que envuelve al espectador desde el primer momento. comentó en entrevista con El Economista. Adrián Castillo, director de proyectos del grupo.

Participan artistas internacionales ejecutan acrobacias, coreografías y actos físicos sincronizados con música original, diseño sonoro e iluminación. Incluso, la nadadora de natación artística (nado sincronizado) forma parte del elenco del espectáculo LUDŌ es Kristina Makushenko, ex campeona mundial de natación sincronizada.

Kristina Makushenko, ex campeona mundial de nado sincronizada forma parte del elenco del espectáculo LUDŌ.Foto: Patricia Ortega

La experiencia tiene una duración aproximada de 135 minutos, en los que cada detalle —desde la iluminación hasta la música original— está pensado para activar los sentidos. En LUDŌ, el espectador no es un observador pasivo, sino parte de una atmósfera multisensorial que borra las fronteras entre escenario, sala y mesa.

El espectáculo se desarrolla en un teatro construido a la medida, con visibilidad cercana a los 360 grados y rodeado por un imponente acuario.Foto: Patricia Ortega

Diferenciadores

Uno de los grandes diferenciadores de LUDŌ es su narrativa gastronómica. La propuesta culinaria forma parte integral del relato: cada platillo acompaña la historia que se desarrolla frente a los comensales, reflejando emociones, texturas y movimientos del espectáculo. La cena (de 60 minutos) se convierte así en un viaje sensorial donde el sabor dialoga con la acrobacia, la música y el lenguaje corporal de artistas internacionales.

La experiencia gastronómica es de alto nivel, desarrollada por Grupo Vidanta. Aquí la crema con brisquet de langosta.Foto: Patricia Ortega

El postre llega emplatado en una estructura miniatura del nuevo teatro que se encuentra en VidantaWorld.Foto: Patricia Ortega

LUDŌ es una producción creada por Cirque du Soleil en colaboración con Grupo Vidanta, concebida especialmente para México y diseñada como una experiencia fija dentro del BON Luxury Theme Park de VidantaWorld. A diferencia de los espectáculos itinerantes, esta puesta en escena fue desarrollada para un teatro construido a la medida, lo que permite una integración precisa entre narrativa, tecnología y espacio", dijo Adrián Castillo, director de proyectos de Grupo Vidanta.

La historia gira en torno a Ludovico, un director de teatro que, en medio de un cenote místico en la selva mexicana, se encuentra en un estado suspendido entre el sueño y el despertar creativo. A través del agua —símbolo central del espectáculo— el personaje revive momentos clave de su vida, redescubre el juego y se reconecta con su imaginación, el agua funciona como eje narrativo y visual, representando la memoria, la transformación y el movimiento constante.

El proyecto está encabezado por Michel Laprise, director y guionista del espectáculo, junto con un equipo internacional especializado en producción, escenografía, acrobacia, vestuario, maquillaje, iluminación y sonido, el resultado es una obra que desafía los límites tradicionales del teatro y posiciona a México como sede de producciones escénicas de escala global. El montaje fue concebido exclusivamente para este recinto de Grupo Vidanta y no está diseñado para itinerar.

Los músicos son parte de la escenografía.Foto: Patricia Ortega

“El agua es un elemento ilimitado: guarda memoria, transforma el movimiento y desafía la gravedad. Con LUDŌ llevamos esa esencia al escenario para romper fronteras creativas y ofrecer una experiencia inmersiva sin precedentes", Michel Laprise, director y guionista de Cirque du Soleil LUDŌ.

El nombre LUDŌ, que proviene del latín y significa "yo juego", resume la esencia del proyecto. La tilde sobre la “Õ” representa la fluidez del agua y la libertad creativa que atraviesa toda la experiencia. En este universo, el tiempo se desacelera, la gravedad se transforma y la imaginación toma el control.

El 12 de diciembre del 2025 se estrenó la nueva propuesta para México de Cirque Du Soleil, LUDŌ se perfila como uno de los nuevos grandes atractivos turísticos del Pacífico mexicano. Más allá del espectáculo, representa una apuesta estratégica por el turismo experiencial, capaz de atraer viajeros nacionales e internacionales que buscan propuestas únicas, memorables y alineadas al lujo contemporáneo, mencionó Castillo.

"Viajar a la Riviera Nayarit suma un nuevo motivo a la agenda de quienes buscan experiencias culturales y de entretenimiento de alto nivel. Cirque du Soleil LUDŌ abrió oficialmente sus puertas en Nuevo Nayarit–Vallarta, con una propuesta que combina espectáculo residente, gastronomía y turismo experiencial", concluyó Castillo, director de proyectos de Grupo Vidanta.

Lo que tienes que saber