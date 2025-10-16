Convención 2025: Uniones de Crédito alistan estrategia ante baja de tasas y transformación digital

La tasa de referencia ha venido bajando, lo que abre una ventana importante para reactivar la colocación crediticia, especialmente en sectores que quedaron rezagados durante el entorno de altas tasas. Esto permite retomar un crecimiento sano de la cartera en línea con el Plan México, impulsando la inversión productiva y la generación de empleo, así lo consideró Benjamín Sacal, presidente del Consejo Mexicano de Uniones de Crédito (ConUnión) en entrevista con El Economista.

Explicó que en cuanto a la gestión de riesgo, las uniones mantienen políticas prudentes, privilegiando garantías sólidas y aforos conservadores, con seguimiento cercano y segmentación más precisa de clientes.

Crecimiento con control

Sacal mencionó que el sector se encuentra en una fase de consolidación institucional. Las Uniones de Crédito muestran sanidad financiera, baja morosidad y estructuras de gobierno más robustas. Este entorno les permite prepararse para una nueva etapa de colocación, impulsada por el descenso en las tasas de interés.

Es el momento de acompañar la inversión productiva con financiamiento responsable, cuidando garantías y perfiles de riesgo, sin perder de vista la prudencia", dijo.

El fondeo evoluciona

Aunque el fondeo tradicional vía socios sigue siendo el eje del modelo, Sacal explicó que el fondeo se ha diversificado con la entrada de recursos de fondos de inversión, banca de desarrollo y organismos multilaterales.

"El fondeo de la banca de desarrollo no ha disminuido, por el contrario, se ha mantenido e incluso ha crecido en algunos casos. En aquellas uniones que se fondeaban a través de Financiera Nacional de Desarrollo, ha sido FIRA quien ha tomado un papel proactivo para cubrir ese espacio, asegurando continuidad y fortaleciendo su relación con las uniones".

Mencionó que el fondeo con recursos de socios ha crecido significativamente, lo cual ha reducido la necesidad de agotar las líneas de la banca de desarrollo. "Desde ConUnión mantenemos una interlocución constante con FIRA, Bancomext y Nacional Financiera, con quienes compartimos una visión de crecimiento responsable y de largo plazo".

Convención

Del 17 al 20 de octubre, Cancún será sede de la XVIII Convención Nacional de Uniones de Crédito 2025, bajo el lema “Uniones fuertes hacia un futuro digital sin fronteras”. Este encuentro —organizado por ConUnión— reunirá a más de 70 instituciones financieras del sector, autoridades regulatorias, organismos multilaterales y expertos, para discutir el rumbo de las Uniones de Crédito ante un entorno económico en transformación.

Uno de los ejes que se discutirán en la Convención será la revisión integral y actualización de la Ley de Uniones de Crédito, en conjunto con la CNBV y la Unidad de Banca, Valores y Ahorro (UBVA). La propuesta de ConUnión es una regulación proporcional que no frene el desarrollo, pero garantice solidez.

"El marco legal actual necesita actualizarse para reflejar la evolución operativa del sector. El diálogo con las autoridades ha sido abierto, técnico y constructivo. El objetivo es modernizar la regulación para que acompañe la evolución del modelo, simplifique procesos y mantenga el equilibrio entre una supervisión efectiva y la competitividad del sector", aseguró Sacal.

Explicó que IFRS9, la norma contable internacional que establece principios para la contabilidad de instrumentos financieros, representa un reto importante para el sector. "Implica nuevos requerimientos de provisiones y puede generar necesidades de capitalización en algunas uniones. Cada Unión de Crédito tiene sus propias particularidades por lo que es difícil responder con certeza un escenario de consolidación entre Uniones".

Sacal dijo que desde ConUnión están trabajando estrechamente con las autoridades para lograr una implementación eficiente y acorde al modelo de negocio de las uniones. "Somos instituciones financieras no bancarias reguladas, responsables y resilientes, aunque sin la escala de los bancos, y eso requiere un enfoque de regulación proporcional y realista".

Nearshoring y las regiones

La relocalización de cadenas productivas en México representa una oportunidad directa para las Uniones de Crédito. Gracias a su cercanía territorial y conocimiento de los socios, Sacal consideró que pueden convertirse en el aliado financiero ideal de las pequeñas y medianas empresas (pymes) proveedoras en regiones clave como el Bajío, norte y sureste. "La cercanía territorial y el conocimiento de sus socios hacen que las uniones sean el vehículo ideal para canalizar financiamiento productivo en esta nueva etapa económica".

Las empresas son el motor de la economía, y las uniones de crédito son el combustible que las impulsa", dijo Benjamín Sacal, presidente de ConUnión

Tecnología

Durante la convención, se abordarán temas como inteligencia artificial, automatización, ciberseguridad y banking as a service. Habrá paneles técnicos, conferencias magistrales y sesiones con autoridades regulatorias y tecnológicas.

"El futuro digital de las Uniones no tiene fronteras. El sector está adoptando herramientas que mejoran el cumplimiento normativo, la eficiencia operativa y la experiencia del socio", destacó Sacal.

Modelo vigente

Más que preocupación, Sacal dijo que los retos son: profesionalizar al sector, fortalecer el gobierno corporativo y modernizar canales de atención y crédito.

"Las Uniones de Crédito tienen más de 80 años funcionando y siguen siendo fundamentales en la estructura financiera del país. Nuestro compromiso es mantenernos vigentes, innovar y apoyar a los sectores productivos", concluyó el presidente del ConUnión.