Mundial 2026 impulsará economías estatales: Deloitte

Guadalajara, Jal. Aunque la derrama económica será más focalizada en las tres ciudades sede del Mundial de Futbol FIFA 2026, paralelamente habrá un impacto positivo en el resto del país, derivado del consumo que se hará para ver los partidos con familiares y amigos en los hogares, reuniones, restaurantes y fan fests, además de algunos viajeros que se dirigirán hacia diferentes destinos turísticas del país.

De acuerdo con el estudio “Prepárate para el Mundial: Nuevas oportunidades para los negocios”, elaborado por Deloitte, la derrama económica para Ciudad de México ascendería a 847 millones de dólares (mdd) que permitirán generar 33,280 empleos; Jalisco alcanzaría una derrama de 385 mdd con 15,100 empleos, y en Nuevo León, la derrama económica estimada es de 350 mdd con 13,870 empleos; mientras que en el resto del los estados, el impacto económico sería de 668 millones de dólares con 31,200 empleos creados.

Daniel Zaga, Economista en jefe en Deloitte Spanish Latin America, precisó que según el estudio elaborado en enero pasado por la empresa de consultoría y servicios financieros, el Mundial 2026 aportará a México 2,250 millones de dólares en valor agregado, cifra equivalente al 0.14% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional, y permitirá la generación de 92,700 empleos temporales, lo que representa el 0.19% del empleo total en el país.

Impacto en Jalisco

Por su parte, Javier Kuan, socio director Clúster Guadalajara de Deloitte Spanish Latin America, detalló que específicamente Jalisco, donde se jugarán cuatro partidos del mundial, la justa deportiva añadirá 0.37 puntos porcentuales al crecimiento económico que espera el estado para 2026.

"Esta derrama económica se estima en 6,900 millones de pesos en Jalisco. En forma directa, la derrama será de 4,039 millones de pesos; en forma indirecta, será de 1,639 millones de pesos, y el impacto inducido será de 2,012 millones de pesos. La derrama directa es la inversión directa en infraestructura; la indirecta es la que va generando la cadena comercial; y la inducida es la que se va generando a través de los eventos e inversiones, en el momento y en el futuro", detalló Kuan.

Precisó que en materia de empleo, la entidad generará 15,100 puestos de trabajo, equivalentes a 0.39% de la población ocupada en la entidad durante 2025, mientras que los sectores con los mayores beneficios serán alojamiento, gastronomía y movilidad urbana, y en menor medida los rubros de retail y entretenimiento.

Principal desafío

Daniel Zaga, economista en jefe en Deloitte Spanish Latin America enfatizó que, no obstante el beneficio económico para el país, el desafío mayor será capitalizar las oportunidades en el largo plazo, por lo que destacó que tanto el sector público como el privado, deben implementar acciones para que el impacto positivo se extienda hacia el futuro.

En el caso de las empresas, recomendó ofrecer precios competitivos y alta calidad para generar experiencias positivas para generar clientes potenciales hacia el futuro, mientras que el sector público, debe ofrecer garantías de calidad de servicios públicos, tanto a los turistas como a la población.

"Hay que cuidar la marca pensando en el largo plazo; no podemos quedar mal como empresas de querer vender a un precio exorbitante cuando después esos clientes no van a querer volver", enfatizó.

El estudio de Deloitte destaca que esta será la primera edición que reunirá a 48 selecciones —16 más que en los campeonatos anteriores— y se disputará a lo largo de 39 días de partidos; es decir, 10 días más en comparación con las justas mundialistas que le antecedieron, además que se prevé que alcanzará una audiencia potencial cercana a los 6,000 millones de espectadores, lo que supone para México "una oportunidad económica sin precedentes".