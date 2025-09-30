100 apps de IA generativa más usadas: el nuevo mapa de consumo digital

Durante los últimos dos años y medio, el uso real de aplicaciones de inteligencia artificial generativa (Gen AI) ha pasado de curiosidad tecnológica a parte integral del ecosistema digital.

Andreessen Horowitz (a16z) publicó su Top 100 Gen AI Consumer Apps – 5th Edition, una evaluación que sirve como termómetro para distinguir qué aplicaciones (apps) han logrado tracción real entre los usuarios.

Este nuevo informe destaca que el territorio de las apps generativas ya no es terreno de experimentos: comienza a consolidarse, los criterios que determinan su orden y las implicaciones para quienes siguen de cerca la economía digital.

Los dos rankings: web y móvil

Ranking Web (Top 50 productos web nativos de Inteligencia Artificial generativa). Esta lista ordena los productos Inteligencia Artificial first cuyo punto de contacto principal es la web. Se les mide por visitas únicas mensuales, con datos de SimilarWeb.

Ranking Móvil (Top 50 apps móviles de IA generativa). Se incluyen aplicaciones nativas para dispositivos móviles, evaluadas por su cantidad de usuarios activos mensuales (MAU), según datos de Sensor Tower.

Es clave entender que no aparecen en estas listas aquellas herramientas que añadieron funciones IA posteriormente, si no fueron concebidas originalmente con generación automática.

Por ejemplo, Canva o Notion, aunque incorporan IA hoy, no figuran. Adicionalmente, a16z publica una “Brink List”: cinco productos web y cinco móviles que se quedaron a las puertas del top 50. Es una forma de anticipar quiénes podrían escalar en próximas ediciones.

Ranking AppsEspecial

Nuevos ingresos y reacomodos

Una de las primeras conclusiones del reporte es que el ecosistema está dejando atrás la volatilidad de sus etapas iniciales. En esta edición solo 11 nuevas apps web ingresaron al top 50, comparado con 17 en la edición de marzo de 2025. En móvil la cifra es de 14 nuevos ingresos.

En particular, Google consiguió colocar cuatro productos nuevos en la lista web al separar dominios medibles para cada uno. Si antes sus iniciativas de IA estaban “ocultas” dentro de dominios mayores, ahora aparecen como entidades independientes.

Por ejemplo, Gemini obtiene la segunda posición en la web, justo detrás de ChatGPT, con aproximadamente 12% del tráfico web de ChatGPT.

En el entorno móvil, Gemini ocupa también el segundo lugar, aunque con menor margen: alcanza casi la mitad de usuarios activos de ChatGPT.

Otro caso que resalta es Grok (asistente vinculado al ecosistema X). En la versión móvil su crecimiento ha sido muy rápido: pasó de no tener presencia relevante a reportar decenas de millones de usuarios activos, apoyado en el lanzamiento de su modelo Grok 4, que añade razonamiento y búsqueda en tiempo real.

Según el informe, DeepSeek perdió más de 40% de tráfico web respecto a su pico en 2025.

Regiones, origen y exportación

Aunque muchas apps internacionales dominan, el informe subraya la fuerte participación de China. En la lista web, tres apps chinas están entre las primeras 20 posiciones: Quark (de Alibaba), Doubao (Bytedance) y Kimi (Moonshot AI).

En móvil, más de 20 de las 50 apps provienen de desarrolladoras chinas. Pero muchas actúan principalmente para mercados locales, y solo unas pocas logran uso global. En edición visual y video, el peso chino es aún mayor: herramientas como Meitu tienen múltiples apps reconocidas dentro del listado.

Algunas de esas apps se “exportan” más allá de China, incluso cuando están bloqueadas en ese mercado. El reporte señala que siete compañías tienen desarrollo chino, pero su uso mayoritario está fuera de China.

El origen no basta: para entrar al ranking, deben alcanzar tracción global o cuentan con mediciones confiables. Por ello, muchas apps que parecían invisibles ahora están apareciendo cuando cruzan umbrales de uso.

All Stars: los constantes del ranking

Desde la primera edición del ranking web, catorce apps han estado presentes en todas las ediciones. a16z las clasifica como All Stars. Estas aplicaciones cubren distintos ámbitos: asistentes generales (ChatGPT, Perplexity, Poe), generación de imágenes (Midjourney, Leonardo), edición de imagen/video (Veed, Cutout), voz (Eleven Labs), productividad (Photoroom, Quillbot) y alojamiento de modelos (Hugging Face, Civitai).

De esas catorce, cinco operan con modelos de base propios, siete usan APIs o modelos open source, y dos actúan como agregadores de modelos. Ese dato permite ver que no es obligatorio diseñar tu propio modelo para competir; la clave puede estar en cómo se entrega ese modelo al usuario final, cómo se integra con otras herramientas y qué experiencia ofrece.

Tendencias emergentes

Aunque el ranking muestra dónde están los líderes, el reporte de a16z señala varias tendencias que configuran el próximo tramo de la competencia:

Multimodalidad integrada. Las mejores apps ya no se limitan a texto, imagen, voz o video. Buscan lo que podríamos llamar experiencias unificadas: input por voz, salida visual, generación simultánea de contenido audiovisual. Gemini, por ejemplo, ya explora interfaces conversacionales con video.

Vibe coding. Plataformas como Replit y Lovable permiten que personas sin habilidades profundas de programación creen aplicaciones con IA funcionales en poco tiempo. El informe menciona que algunos usuarios de estas plataformas mantienen o incluso aumentan su gasto meses después del registro.

Plataformas como Replit y Lovable permiten que personas sin habilidades profundas de programación creen aplicaciones con IA funcionales en poco tiempo. El informe menciona que algunos usuarios de estas plataformas mantienen o incluso aumentan su gasto meses después del registro. Personalización y copilotos personales. Junto a los asistentes generalistas compitiendo por ser la interfaz predeterminada, emerge una nueva generación de aplicaciones especializadas para sectores como diseño, educación, salud, derecho, marketing, producción audiovisual. Estas apps ajustan su modelo de IA a un dominio específico, lo que les permite mejorar precisión, relevancia y utilidad para el usuario final. Además, muchas incorporan capas de personalización: el sistema “aprende” el estilo del usuario, sus preferencias, sus fuentes de información habituales.

Junto a los asistentes generalistas compitiendo por ser la interfaz predeterminada, emerge una nueva generación de aplicaciones especializadas para sectores como diseño, educación, salud, derecho, marketing, producción audiovisual. Estas apps ajustan su modelo de IA a un dominio específico, lo que les permite mejorar precisión, relevancia y utilidad para el usuario final. Además, muchas incorporan capas de personalización: el sistema “aprende” el estilo del usuario, sus preferencias, sus fuentes de información habituales. Retención de ingresos por consumo. En un informe complementario, a16z describe que las apps más exitosas logran crecimiento de ingresos dentro de sus propias cohortes de usuarios: es decir, en vez de que los usuarios solo paguen una suscripción plana, muchos aumentan gasto conforme usan más funciones o crédito de consumo. Llaman a este fenómeno “Great Expansion”: los usuarios consumen más con el tiempo, lo que multiplica ingresos dentro de la base instalada.

El ranking de a16z no solo documenta cuáles son las apps más utilizadas, también anticipa el rumbo que tomará la inteligencia artificial en su fase de consumo masivo. Las reglas del juego ya cambiaron: competir por atención y retención requiere más que una buena idea. Implica utilidad comprobada, modelos sostenibles, adaptación local y visión de largo plazo.