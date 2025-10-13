Violenta manifestación, en una desconocida Berna

Ginebra. Violentos enfrentamientos durante una manifestación propalestina este fin de semana en la capital suiza, Berna, dejaron 18 agentes de seguridad y dos manifestantes heridos, además de causar importantes daños materiales, informó la policía el domingo.

La protesta del sábado por la tarde, que no había sido autorizada, congregó a más de 5,000 personas. Un importante número de manifestantes encapuchados y vestidos de negro se enfrentaron con la policía.

La "manifestación degeneró en enfrentamientos que causaron daños a propiedades", informó en un comunicado la policía de Berna, que indicó que 536 personas fueron detenidas.

"Las fuerzas del orden fueron atacadas varias veces con objetos peligrosos", como instrumentos para construcción, piedras, botellas, extintores, entre otros, precisó.

La policía respondió "con fuerza", usando cañones de agua, gases lacrimógenos, balas de caucho y porras.

En total resultaron heridos 18 policías, de los cuales cuatro fueron hospitalizados.

La policía señaló además que los daños materiales son "importantes", y citó vitrinas y distribuidores automáticos dañados, fachadas pintadas y degradadas, y nueve vehículos policiales "muy deteriorados o pintados".

La policía cifró el perjuicio total en varios millones de francos suizos, monto casi equivalente en euros y en dólares.

En la pacífica Suiza, sorprendió la violenta manifestación.