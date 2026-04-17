Petróleo se desploma más de 8 dólares tras anuncio de apertura del estrecho de Ormuz

Los precios del petróleo se desplomaban alrededor ⁠de un 9% la mañana de este viernes, ampliando las pérdidas anteriores, después de que el ministro de Asuntos Exteriores de Irán afirmara que el paso por ⁠el estrecho de Ormuz para todos ⁠los buques mercantes permanecería abierto durante el resto del periodo de alto el fuego, al igual que en el Líbano.

Los futuros del crudo Brent cayeron 8.46 dólares, o un 8.5 %, hasta situarse en 90.93 dólares el barril a las 13:00 GMT. Los futuros del crudo West Texas Intermediate de Estados Unidos caían 8.87 dólares, o un 9.4 %, hasta situarse en 85.82 dólares el barril.

Más temprano, los precios del crudo ya habían reaccionado "con gran sensibilidad a las noticias sobre la escalada o la distensión", afirmó Giovanni Staunovo, analista de UBS, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, indicara el jueves por la tarde que un acuerdo con Irán "está muy cerca".

Al abordar un punto clave de las negociaciones para poner fin a la guerra con Irán, Trump afirmó que Teherán había ofrecido no poseer armas nucleares durante más de 20 años.

"Veremos qué pasa. Pero creo que estamos muy cerca de llegar a un ⁠acuerdo con Irán", declaró Trump a los ⁠periodistas frente a la Casa ⁠Blanca el jueves.

Los precios del petróleo han caído por debajo de los ⁠100 dólares por barril, pero se han mantenido elevados esta semana por encima de los 90 dólares, tras las subidas del 50% registradas en marzo.

El carácter temporal del alto el fuego entre Israel y Líbano, el objetivo israelí de debilitar de forma significativa al régimen iraní y las escasas perspectivas de que el estrecho de Ormuz se reabra de inmediato ⁠han servido para sostener los precios, según Tamas Varga, analista de PVM.