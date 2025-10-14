Trump exige a Hamás entregar los cuerpos de rehenes secuestrados en Gaza

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, urgió este martes al movimiento palestino Hamás a entregar los cuerpos de rehenes israelíes que continúan en Gaza e insistió en que es necesario para dar paso a la siguiente fase del acuerdo de alto al fuego.

"Los 20 rehenes ya están de vuelta y se sienten bien como se esperaba. Se ha liberado una gran carga, pero el trabajo no está terminado. Los muertos no han sido retornados como se prometió", escribió Trump en su red Truth Social un día después de que viajara a Israel y Egipto para celebrar el acuerdo.

INFORMACIÓN EN PROCESO...