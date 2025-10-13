El día de la liberación de los rehenes ha llegado

Gaza. Hamás liberará el día de hoy temprano a los rehenes que siguen cautivos en Gaza, lo que permitirá avanzar en el plan para un cese el fuego propuesto por Donald Trump, horas antes de que el mandatario estadounidense copresida una cumbre para la paz en Egipto.

La primera fase del acuerdo de tregua entre Israel y Hamás, que entró en vigor el viernes, contempla el canje de los últimos rehenes israelíes en Gaza, 20 vivos y 28 fallecidos, por casi 2,000 palestinos recluidos en cárceles israelíes, entre ellos 250 presos "por motivos de seguridad nacional".

En el cuarto día del alto el fuego, el retorno de los rehenes marcará un "hecho histórico" mezclado con "tristeza" y "alegría", declaró el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

Su llegada está prevista para "temprano la mañana del lunes", indicó Shosh Berosian, portavoz de Netanyahu, y el gobierno anticipa que los "20 rehenes vivos sean liberados juntos, al mismo tiempo, a la Cruz Roja".

Sin embargo, Israel no espera que todos los cuerpos de los rehenes muertos sean devueltos el lunes y espera que "un organismo internacional (...) ayudará a localizar a los rehenes muertos que no sean entregados el lunes", indicó la portavoz Berosian.

Fuentes cercanas a las negociaciones indicaron que Hamás "concluyó los preparativos" para la liberación de los rehenes pero continúa exigiendo que también sean liberados varios líderes palestinos. En tanto, Trump debe llegar a Israel el lunes temprano para encontrarse con Netanyahu.

Durante el viaje en el avión presidencial Air Force One, Trump insistió en que "la guerra (en Gaza) terminó".

"La guerra terminó, ¿de acuerdo? ¿Lo entienden?", enfatizó Trump a periodistas.

Por su parte, Netanyahu sostuvo que Israel logró "enormes victorias" en la guerra contra Hamás en Gaza, aunque advirtió que "la lucha no ha terminado".

Cumbre por la paz

Después de Israel, Trump se trasladará al balneario egipcio de Sharm el Sheij para presidir junto a su par egipcio, Abdel Fatah al Sisi, la "cumbre por la paz" en Gaza, junto a dirigentes de unos 20 países y el secretario general de la ONU, Antonio Guterres.

La gobernanza de la Franja de Gaza, devastada por dos años de guerra, será uno de los desafíos.

Los países mediadores del acuerdo de alto el fuego en Gaza deberán firmar un documento para garantizar su ejecución, indicó una fuente diplomática, según la cual el acuerdo sería rubricado por "Estados Unidos, Egipto, Catar y probablemente Turquía".

La oficina de Netanyahu anunció que ningún alto funcionario israelí asistirá al encuentro y Hamás tampoco irá porque ha dicho que actúa a través de sus mediadores, Catar y Egipto.

Luego del retiro progresivo del ejército israelí, que controla 53% de la Franja de Gaza, el plan estadounidense prevé una fase posterior en la cual Hamás sea excluido de la administración de Gaza, la cual gobierna desde 2007, y que su arsenal sea destruido.

El plan señala que el gobierno será confiado a "un comité palestino tecnocrático y apolítico" bajo "la supervisión y control de un nuevo organismo internacional de transición" dirigido por Trump.

Algunos camiones con ayuda humanitaria cruzaron este domingo a Gaza, pero habitantes de Jan Yunis, en el sur, denunciaron que varios fueron saqueados por personas hambrientas.

"No queremos vivir en una jungla, exigimos que la ayuda sea segura y distribuida con respeto a las personas", declaró el joven palestino Mohamed Za'rab.

Mucha tensión en días claves.