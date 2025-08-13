Trump dice que podría haber una reunión trilateral con Putin y Zelenski si cumbre del viernes sale bien

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este miércoles que si su reunión con Vladimir Putin va bien, le gustaría celebrar un segundo encuentro pronto con el mandatario ruso y su par ucraniano, Volodimir Zelenski.

"Si la primera sale bien, tendremos una segunda pronto", dijo Trump a periodistas.

"Me gustaría hacerlo casi de inmediato, y tendremos una segunda reunión pronto entre el presidente Putin, el presidente Zelenski y yo, si ellos quieren que esté allí".

Cumbre Trump-Putin se celebrará en base militar en Alaska

La cumbre de este viernes entre Donald Trump y Vladimir Putin, se celebrará en una gran base militar cerca de Anchorage, la ciudad más grande de Alaska, confirmó este miércoles un funcionario de la Casa Blanca.

La base aérea Elmendorf-Richardson, una vasta instalación del ejército de tierra y de la fuerza aérea al norte de la ciudad, albergará la reunión sobre la guerra en Ucrania.

El presidente estadounidense y sus ministros suelen usar su larga pista de aterrizaje como parada de reabastecimiento de combustible durante sus viajes oficiales a Asia.

Es una de las dos principales bases aéreas de Alaska, desde donde despegan regularmente aviones de combate para interceptar naves rusas que se acercan demasiado al espacio aéreo estadounidense en la región.

Alaska es una zona estratégica desde la Guerra Fría y aún alberga una importante base de misiles de defensa.