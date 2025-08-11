¿Qué espera Trump de su reunión con Putin?

Washington. Donald Trump declaró ayer 11 de agosto, querer tantear el terreno en la cumbre del viernes con su homólogo ruso Vladimir Putin que genera ansiedad a Ucrania y los dirigentes europeos por miedo a un resultado desfavorable para Kiev.

El presidente estadounidense fue ambiguo sobre sus expectativas. Dijo que espera una reunión "constructiva" en Alaska y le parece "muy respetuoso" por parte de Putin que viaje a su país.

Pero hizo un comentario que probablemente preocupará al presidente ucraniano Volodimir Zelenski y a sus aliados europeos.

"Me molestó un poco que Zelenski dijera: 'Bueno, tengo que obtener la aprobación constitucional'. O sea, ha conseguido la aprobación para entrar en guerra y matar a todo el mundo, pero necesita una autorización para intercambiar territorio", declaró.

"Porque habrá intercambio de territorio", predijo Trump.

Los europeos, a quienes Trump promete contactar tan pronto como termine su reunión con Putin, intentan influir en el presidente estadounidense de aquí al viernes.

El republicano ha sido invitado a unirse a una videoconferencia el miércoles con varios países de la Unión Europea, Ucrania y la OTAN.

Según Trump, la reunión del viernes debería facilitar una cumbre entre los jefes de Estado de Ucrania y Rusia.

"La próxima reunión será con Zelenski y Putin, o Zelenski y Putin conmigo. Estaré ahí si me necesitan, pero quiero concertar una reunión entre ambos líderes", dijo el republicano.

También declaró, lo contrario. "Quizás les diga: 'Buena suerte, sigan luchando'". O quizás diga: 'Podemos llegar a un acuerdo'", comentó.

En un curioso lapsus afirmó dos veces que la reunión con Putin tendría lugar "en Rusia", en vez de Alaska, un territorio cedido por los rusos a los estadounidenses en el siglo XIX.