Trump asegura que existen "puntos de acuerdo importantes" en las conversaciones con Irán

El presidente Donald Trump dijo este lunes que existen "puntos de acuerdo importantes" en las conversaciones entre Estados Unidos e Irán, que, según él, tienen que resultar en la renuncia de Teherán a sus ambiciones nucleares y a sus reservas de uranio enriquecido.

Trump afirmó que las conversaciones -que Irán niega que estén teniendo lugar- se están llevando a cabo con "una persona del más alto nivel", pero no con el líder supremo del país.

"Hemos eliminado a la dirigencia (...). Pero estamos tratando con el hombre que creo que es el más respetado y el líder" del país, dijo Trump a periodistas.

"No queremos enriquecimiento (de uranio por parte de Irán, ndlr), pero también queremos el uranio enriquecido" que Irán ya tiene escondido, añadió.

Las declaraciones de Trump, antes de subirse al Air Force One de regreso a Washington, se produjeron tras un fin de semana lleno de tensión.

El mandatario amenazó el viernes con atacar la infraestructura energética iraní, en "48 horas" si no permitía el paso a todos los buques en el estrecho de Ormuz.

Teherán respondió con amenazas parecidas para los países de la región, lo que provocó mucho nerviosismo en los mercados.

El presidente anunció el lunes que suspendía los ataques durante cinco días. Luego dijo brevemente a la AFP en conversación telefónica que "todo anda muy bien" respecto a Irán.

Irán está viviendo "un cambio de régimen" y Estados Unidos busca una relación parecida a la que estableció con la nueva dirigencia venezolana tras la captura del entonces presidente Nicolás Maduro, ahora encarcelado en Nueva York.

"Miren a Venezuela, lo bien que está funcionando. Todo está saliendo tan bien, con el petróleo, y la relación con la presidenta" interina, Delcy Rodríguez. "Quizás encontraremos alguien así en Irán", dijo Trump.

Si las negociaciones fracasan, añadió Trump, "seguiremos bombardeando a más no poder".

La cúpula dirigente iraní tuvo que elegir a un nuevo líder supremo de forma urgente tras la muerte del ayatolá Alí Jamenei en el primer día de la ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel.

Su hijo Mojtaba Jamenei, que resultó herido en ese mismo ataque, lo reemplazó oficialmente, pero no ha sido visto en público.

"Algo pasa con él. Pero de todas maneras, no lo considero el líder" del país, comentó Trump.

"Ellos llamaron, yo no fui", insistió Trump a preguntas de los reporteros sobre el cambio de rumbo de la crisis en Oriente Medio.